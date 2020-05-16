"Европа излучает свет": участники сорвавшегося "Евровидения" выступят онлайн

В этом году из-за пандемии коронавируса конкурс Евровидение отменили, но организаторы решили провести двухчасовой концерт в неконкурентном формате.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Europe Shine A Light -"Европа излучает свет" - так называется внеконкурсное шоу, которое пройдет в субботу поздно вечером в Роттердаме.

В двухчасовом концерте планируется транслировать онлайн-выступления музыкантов, которые должны были участвовать в конкурсе. К участию в шоу организаторы пригласят известных музыкантов, выступавших ранее в разные годы в конкурсах "Евровидение".

По словам организатора национального этапа Международного песенного конкурса "Евровидение" Виталие Кожокару, выступит с концертными номерами "41 международная музыкальная команда".

Участники не будут исполнять песни вживую - будут транслироваться их клипы. Молдову на этом конкурсе должна была представить певица Наталья Гордиенко, которая победила в финале национального отборочного этапа с композицией Prison.

На шоу выступит и российская группа Little Big с песней Uno. Этот коллектив будет принимать участие в Евровидении в следующем году.

Песенный конкурс должен был пройти 12-16 мая. Нидерланды получили возможность провести его после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.

Решение об отмене "Евровидения - 2020" было принято 18 марта в связи с пандемией коронавируса.

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