21:56 16 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.85
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.67
Поиск
Новый логотип Евровидение 2020

"Европа излучает свет": участники сорвавшегося "Евровидения" выступят онлайн

NPO / eurovision.tv
Культура
Получить короткую ссылку
69 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200516/30273312/euorovision-2020-koncert-online.html

В этом году из-за пандемии коронавируса конкурс Евровидение отменили, но организаторы решили провести двухчасовой концерт в неконкурентном формате.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Europe Shine A Light -"Европа излучает свет" - так называется внеконкурсное шоу, которое пройдет в субботу поздно вечером в Роттердаме.

Илья Прусикин.
© Sputnik / Виталий Белоусов
Образец "карантинного творчества": на этот раз от солиста Little Big

В двухчасовом концерте планируется транслировать онлайн-выступления музыкантов, которые должны были участвовать в конкурсе. К участию в шоу организаторы пригласят известных музыкантов, выступавших ранее в разные годы в конкурсах "Евровидение".

По словам организатора национального этапа Международного песенного конкурса "Евровидение" Виталие Кожокару, выступит с концертными номерами "41 международная музыкальная команда".

Участники не будут исполнять песни вживую - будут транслироваться их клипы. Молдову на этом конкурсе должна была представить певица Наталья Гордиенко, которая победила в финале национального отборочного этапа с композицией Prison.

На шоу выступит и российская группа Little Big с песней Uno. Этот коллектив будет принимать участие в Евровидении в следующем году. 

Песенный конкурс должен был пройти 12-16 мая. Нидерланды получили возможность провести его после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.

Решение об отмене "Евровидения - 2020" было принято 18 марта в связи с пандемией коронавируса.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самое красивое и точное на свете: 85 лет московскому метро
Супергерои среди нас: в Санкт-Петербурге появился стрит-арт в поддержку врачей
Глиняные барельефы врачей-супергероев на фасадах домов Петербурга - видео
Sputnik Молдова 5 лет
Sputnik Молдова: 5 лет на орбите - полет нормальный

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться