Как джинсы мир пленили

Похоже, что и в третьем тысячелетии, в котором мы сейчас живем, джинсы по-прежнему останутся самой практичной, стильной, удобной и ультрамодной одеждой. По крайней мере, на наш век хватит и ткани такой — денима, и творческих задумок.

Конечно же, фантазировать на тему "дизайн одежды" можно бесконечно, но, чтобы нас не унесло течением мысли и образов в дальнюю даль, давайте пока остановимся на четких фактах. Тем более что для этого есть основательный повод — 20 мая мир празднует День рождения джинсов.

Это сейчас принято считать, что джинсы сошли к нам с рок-пьедестала. Ведь плотные брюки оттенка индиго носили и Элвис Пресли, и Джон Леннон, не говоря уже о известных и безызвестных "детях цветов" (хиппи) конца 60-х прошлого века. А вот и нет!

Cherchez la femme…

Брючки-то эти, какими мы привыкли их видеть (ну, или почти так), появились в позапрошлом столетии по другую сторону Атлантики. В 1873 году в США портной-эмигрант из Латвии Якоб Йофис (Джейкоб Дэвис) и предприниматель Леви Страусс (Лейбе Штраус) получили патент № 139.121 как раз на производство "практичных штанов с заклепками".

Но даже не им принадлежала эта гениальная идея. Один ее просто реализовал, другой заплатил за патент, а родилась новаторская мысль в голове хозяйственной женщины.

Она пришла к Йофису и попросила сделать для супруга брюки покрепче, чтобы их не приходилось все время зашивать. Даже несмотря на то, что штаны были из прочного денима, они предательски рвались после каждой рабочей смены.

Йофис просто укрепил углы карманов и швы медными заклепками. Так и родились первые в мире джинсы. Тогда они стали жутко популярными в рабочей среде, а спустя пару десятков лет полюбились и морякам. А потом уже их носил бомонд Европы и Америки. Компания Страусса пустила производство джинсов на поток. Потом появились другие фирмы, потом — ещё. И ещё…

Первые молдавские джинсы

Так что патент № 139.121 давно уже перестал быть эксклюзивом. В Молдавской ССР первые отечественные джинсы шили в Тирасполе, на фабрике "40 лет ВЛКСМ". Это предприятие, кстати, считалось лидером по пошиву мужских сорочек. В начале 80-х руководство фабрики пошло на эксперимент, выпустив крупную партию джинсов. Хотя по покрою и по качеству они не были "как на Западе", но полюбились прежде всего первым "кооперативщикам".

© Sputnik / Эльнур Салаев Как правильно надевать джинсы

Молдавскую "фирму" (ударение на последний слог), которая выходила под брендом "Одема", коммерсанты перестройки успешно превращали в только что вошедшие в моду "варенки". Как только не издевались над вещью, чтобы добиться нужного эффекта: стирали с пемзой, мочили в кислоте и… реально варили в кипятке с отбеливателем.

За брюками со смешными былыми разводами от хлорки приезжали в Тирасполь и Кишинев не только из разных уголков республики, но даже из Одессы. Такие штаны в эпоху авосек и трикотажных шаровар казались настоящей экзотикой. Назывались они, кажется, "пирамидами", а по цвету были скорее серыми, чем светло-голубыми.

Одевались в такой "шик" тогда не только обычные работяги, но и звезды отечественного шоу-бизнеса, ну и сами коммерсанты, конечно же. Позже чудную, но родную "Одему" оттеснили заморские "мавины", "диси" и "эвисы" — последние были с молниями на задних карманах, что тогда считалось очень крутым.

В наши дни джинсы в Молдове шьют небольшие частные предприятия. Как правило, сырье завозят из Индии, иногда из Турции. И выпускаются они в различном цветовом исполнении. Продукция таких фирм уходит в основном за рубеж. Но несложно найти джинсы с ярлыком "Made in Moldova" и на прилавках отечественных магазинов. Джинсы местного производства любят носить и некоторые молдавские политики.