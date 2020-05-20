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Церемония вручения самой старейшей и престижной премии в области кинематографии - Оскар - архивное фото

СМИ: вручение кинопремии "Оскар-2021" могут перенести

© AP Photo / Chris Pizzello
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200520/30306866/SMI-vruchenie-kinopremii-Oskar-2021-goda-mogut-perenesti.html

Подробности, включая новые даты проведения церемонии, еще не обсуждались и официально предложены не были.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Американская киноакадемия планирует перенести очередную церемонию вручения кинопремии "Оскар" с февраля 2021 года на более поздний срок, пишет журнал Variety.

Оскар- кинонаграда года, архивное фото
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Анонимные источники издания указывают, что рассматривается вариант переноса премии.

"Подробности, включая новые даты, еще не обсуждались и официально предложены не были", - говорится в публикации.

Но есть и версия, что у организаторов  не изменились планы по проведению церемонии 28 февраля.

Ранее стало известно, что организаторы кинопремии "Оскар" из-за пандемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к участию в конкурсе в 2021 году фильмы, которые показывались только онлайн, а не в кинотеатрах.

Премия "Оскар" вручается ежегодно в Лос-Анджелесе за достижения в кинематографе. Статуэтки получают победители в 24 номинациях, среди которых "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучший режиссер" и другие.

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