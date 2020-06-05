Умер актер, широко известный по фильму "Ширли-мырли" и сотне других киноролей

В 2017 году популярный мастер комического жанра перенес инсульт, после этого он на публике не появлялся.

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Советский и российский актер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет, сообщила поэтесса Любовь Воропаева в своем Facebook.

Причина смерти не уточняется. Три года назад артист перенес инсульт, с тех пор на публике не появлялся.

Михаил Кокшенов родился в Москве, сначала освоил профессию инженера, после поступил в Театральное училище имени Б. В. Щукина. Работал в театре имени В. Маяковского, Московском театре миниатюр, Театре-студии киноактера.

Его фильмография насчитывает более сотни фильмов, во многих выступал в комическом амплуа. Известен по кинолентам "Женя, Женечка и "Катюша"", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Белые росы", "Ширли-мырли" и многим другим.

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