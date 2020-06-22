Кто представит Молдову на фестивале "Славянский базар"

О том, как изменится программа международного мероприятия в связи с пандемией, рассказал глава молдавской делегации.

КИШИНЕВ, 22 июня – Sputnik. Белоруссия не закрывала свои границы и не вводила ни ЧП, ни карантин в связи пандемией, однако мировая эпидемиологическая ситуация повлияла на программу и этого престижного музыкального события, ежегодно проходящего в Витебске.

Команда из Молдовы

Молдавскую команду на международном фестивале возглавит в очередной раз наш известный музыкант Константин Москович.

"На конкурсе исполнителей эстрадной песни Молдову представит Владимир Фотеску, на детском - Богдана-Бьянка Вистерничану. Кристина Скарлат войдет в жюри конкурса для детей", - рассказал наист.

Изменение формата

По словам музыканта, в связи с эпидемиологической ситуацией сроки проведения фестиваля сократили. Он продлится всего четыре дня. Официальное открытие состоится 16 июля, а закрытие - 19 июля.

"Все концерты на закрытых площадках отменены, разрешены выступления только на открытом пространстве. И конкурсы тоже будут проходить на открытых площадках", - пояснил Москович.

Основными аренами для выступлений станут Летний амфитеатр, площадь Победы, площадка перед концертным залом "Витебск", сцена в парке Мазурино, а также улицы города.

Программа фестиваля

В первый день взрослого конкурса будет исполняться мировой хит в сопровождении фонограммы "-1" и шоу-балета "Todes". Во втором отделении – сольная программа немецкого певца, актера и композитора Томаса Андерса.

Во второй конкурсный день участники исполнят славянский хит в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь. А в финале концерта состоится церемония награждения лауреатов и дипломантов конкурса.

В программе фестиваля запланирован также концерт "Союзное государство приглашает…" с участием оркестра "Фонограф-симфо-джаз" под управлением Сергея Жилина, а также известных актеров театра и кино, белорусских и российских исполнителей и коллективов.

Пройдут и сборные концерты "Золотой хит" и "Шансон ТВ – все звезды", в которым примут участие популярные певцы и музыканты из разных стран мира. Завершится фестиваль концертом "Рок на все времена".

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