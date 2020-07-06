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Эннио Морриконе

Эннио Морриконе умер в итальянской клинике

© AFP 2020 / HEIKKI SAUKKOMAA
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200706/30831954/ennio-morrikone-umer-v-italyanskoy-klinike.html

Морриконе умер в ночь на 6 июля в одной из больниц Рима. Несколько дней назад он был госпитализирован с переломом бедренной кости.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. Известный итальянский композитор Эннио Морриконе скончался в возрасте 91 года, пишет итальянская пресса.

Морриконе, удостоенный двух премий "Оскар", умер ночью в одной из больниц Рима. Несколько дней назад он был госпитализирован с переломом бедренной кости.

Морриконе написал музыку к более чем 500 фильмам, в числе которых "Однажды в Америке", "Миссия", "Малена", "Профессионал", "Неприкасаемые".

© Sputnik / Илья Питалев
Концерт композитора и дирижера Эннио Морриконе

Он является трехкратным лауреатом премии "Золотой глобус", двукратным обладателем "Оскара", девятикратным лауреатом премии "Давид ди Донателло" за лучшую музыку к различным фильмам.

Кроме того 27 дисков Морриконе стали золотыми, а семь - платиновыми. Саундтрек к фильму "Хороший, плохой, злой" (1966) был включен в Зал славы Грэмми.

Знаменитого музыканта похоронят на частной церемонии, говорится в заявлении его семьи.

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