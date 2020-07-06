Конкурс "Новая волна 2020" отменен: организаторы объяснили решение

В течение двух месяцев окончательное решение о возможности проведения конкурса откладывалось в надежде на то, что ситуация стабилизируется и культурно-массовые мероприятия начнут проходить в своих обычных форматах с полными залами зрителей.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. Музыкальный конкурс "Новая волна - 2020", проведение которого планировалось на 21-28 августа в Казани, отменен. Причина - нестабильная эпидемиологическая ситуация в мире. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы конкурса.

"Компания "АРС" и оргкомитет конкурса "Новая волна" сообщают: XIX Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна - 2020", проведение которого планировалось с 21 по 28 августа в Казани, отменен по причине нестабильной эпидемиологической ситуации на территории России и в мире", - говорится в сообщении.

Как уточнили организаторы, они "очень надеялись, что в конце августа получится провести Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2020" в Казани. Но, к сожалению, мировая пандемия коронавируса и все те ограничения, которые сохраняются во многих странах, изменили планы".

По словам основателя конкурса, композитора Игоря Крутого, в течение последних двух месяцев окончательное решение о возможности проведения музыкального смотра откладывалось в надежде на то, что ситуация стабилизируется и культурно-массовые мероприятия начнут проходить в своих обычных форматах с полными залами зрителей.

"Мы со всей ответственностью заботимся о здоровье и жизни десятков артистов, сотнях человек творческих коллективов и технических служб, тысячах зрителей в зале, которые собирались посетить наши концерты в New Wave Hall в течение восьми дней. Из-за закрытия мировых границ мы не сможем пригласить иностранных звезд и талантливых конкурсантов из других стран, чье участие на протяжении 18 лет придает "Новой волне" признанный всеми статус международного конкурса. Поэтому организатором "Новой волны", компанией "АРС", было принято решение отказаться в этом году от проведения музыкального праздника, а также всех концертов и мероприятий в рамках конкурса", - приводит слова Крутого пресс-служба.

Конкурс "Новая волна" проходил с 2002 по 2014 год в Латвии, в Юрмале. Идея конкурса принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу. С 2015 года конкурс проводился в Сочи, а в 2020-м его хотели провести в Казани. В 2019 году на "Новой волне" Молдову представлял Виктор Балан, а в 2017-м группа DoReDoS выиграла.

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