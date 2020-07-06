Наедине с Джокондой: Лувр открылся после карантина

Пока Лувр будет принимать только группы до 25 человек, оснащенные микрофонами и гарнитурами, а первый день работы прошел на фоне протестов.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Французские музеи один за другим начинают открывать свои двери для посетителей после карантина, в из числе один из самых посещаемых музеев мира - парижский Лувр. Открытие его ознаменовалось тысячами посетителей, не боящихся заразиться коронавирусом, и акцией протеста гидов.

Лувр открылся после почти четрыехмесячного карантина. Билеты онлайн на первый день работы забронировали свыше 7400 посетителей, и это еще не окончательная цифра, сообщили РИА Новости в музее.

Большая часть посетителей – французы, но есть также туристы из европейских стран. Для всех введен обязательный масочный режим, установлен специальный маршрут движения по музею.

"Надеюсь, что будет хорошая организация. И мы сможем увидеть "Мону Лизу" не в толпе, с достаточной дистанцией между людьми", - сказала одна из туристок.

Между тем открытие Лувра в понедельник сопровождалась акцией протеста гидов-конферансье Франции, которые призвали власти обратить внимание на то, что они в числе самых пострадавших от пандемии слоев из-за отсутствия основного источника доходов - туристов. Десятки гидов пришли к пирамиде Лувра в масках с крестом и изображениями Джоконды.

Туристов, как, впрочем, всех желающих выехать за пределы своей страны очень волнует вопрос открытия границ, чтобы путешествовать по любимым маршрутам или впервые увидеть страну заветных мечтаний. Из-за распространения нового типа коронавируса COVID-19 многие страны ввели режим ЧП, жесткий карантин, ограничили въезд и выезд иностранцев. Однако любимые туристами страны, которые совсем недавно "пустовали", начинают возвращаться к привычной жизни. В их числе и максимально пострадавшая от пандемии коронавируса Италия: в этой стране также музеи начинают открываться один за другим.

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