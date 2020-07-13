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Цирковое представление

Как поступить в российское Госучилище циркового и эстрадного искусства

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200713/30905801/kak-postupit-v-rossiyskoe-gosuchilische-tsirkovogo-i-estradnogo-iskusstva.html

Уроженка Молдовы Валентина Савина вот уже более 25 лет возглавляет российское Госучилище циркового и эстрадного искусства. Она рассказала о том, как граждане Молдовы могут получить образование в этом престижном учебном заведении.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Уроженка Молдовы Валентина Савина более сорока лет живет в Москве, а с 1995 года возглавляет уникальное образовательное учреждение – российское Государственное училище циркового и эстрадного искусства (ГУЦЭИ) имени Михаила Румянцева (Карандаша). На протяжении всех этих лет ей удалось не только сохранить лучшие традиции русского цирка, но и претворить в жизнь многие инициативы ведущих педагогов училища.

Валентина Савина
© Sputnik / Miroslav Rotari
Валентина Савина

В престижном учебном заведении могут обучаться молодые люди в возрасте от 15 лет до 21 года, а условия поступления абсолютно одинаковы для всех желающих, независимо от национальности.

"Чтобы получить образование в российском Госучилище циркового и эстрадного искусства, абитуриент должен подать документы и сдать вступительные экзамены. Очень важна физическая подготовка кандидата, так как это основное требование к тем, кто хочет освоить акробатику и другие виды циркового искусства", – рассказала Савина.

Валентина Савина
© Sputnik / Miroslav Rotari
Валентина Савина – как цирк становится жизнью
С третьего курса студенты могут принимать участие в представлениях, а сразу после окончания училища устраиваются на работу. Собеседница отметила, что среди выпускников за последние годы есть три человека из Молдовы.

Желающие получить образование в области циркового и эстрадного искусства могут подать документы в режиме онлайн до 5 августа. Инструкцию по подаче документов и прочую важную информацию можно найти на сайте училища.

Стоит отметить, что на протяжении многих лет Валентина Савина дружила со знаменитым актером и артистом цирка Юрием Никулиным, а также с другими выдающимися деятелями российской культуры. Она обладает множеством наград и знаков отличия, а в конце 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Савину Орденом Дружбы.

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