Очень личное: чувственный видеоклип Билли Айлиш вызвал ажиотаж в сети - видео

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Обнажила свои чувства и заставила рыдать, так комментируют пользователи Сети новый клип американской певицы Билли Айлиш на песню "My future" .

Ролик вышел в пятницу. И за считанные часы он набрал несколько миллионов просмотров. В медленной и мелодичной балладе исполнительница рассказывает о том, что влюблена в свое будущее и не может дождаться встречи с ним.

"Эта песня очень-очень личная и особенная для меня, – говорит Айлиш. – Когда мы писали ее, моя голова была наполнена именно этим – надеждами, возбуждением, было безумно много саморефлексии и саморазвития.", - прокомментировала певица свой опус.

Айлиш дала понять, что песня не только о любви, она приобрела много нового смысла в период пандемии.

Ролик, на котором представлена "мультяшная" Билли Айлиш, создан режиссером Эндрю Онорато.

"My future" – первый сингл Билли Айлиш после выхода ее трека "No time to die", ставшего заглавной композицией нового фильма о Джеймсе Бонде. На данный момент видео "My future" набрало более 12 млн просмотров.

