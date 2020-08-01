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Очень личное: чувственный видеоклип Билли Айлиш вызвал ажиотаж в сети - видео

© AP Photo / John Locher
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200801/31135577/video-youtube-clip-Billy-Aylish-best-rekords.html

Новая видеоработа молодой певицы набрала почти за сутки более 12 миллионов просмотров в Youtube, и это не предел.

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Обнажила свои чувства и заставила рыдать, так комментируют пользователи Сети новый клип американской певицы Билли Айлиш на песню "My future" .

Ролик вышел в пятницу. И за считанные часы он набрал несколько миллионов просмотров. В медленной и мелодичной балладе исполнительница рассказывает о том, что влюблена в свое будущее и не может дождаться встречи с ним.

"Эта песня очень-очень личная и особенная для меня, – говорит Айлиш. – Когда мы писали ее, моя голова была наполнена именно этим – надеждами, возбуждением, было безумно много саморефлексии и саморазвития.", - прокомментировала певица свой опус.

Айлиш дала понять, что песня не только о любви, она приобрела много нового смысла в период пандемии.  

Ролик, на котором представлена "мультяшная" Билли Айлиш, создан режиссером Эндрю Онорато.

"My future" – первый сингл Билли Айлиш после выхода ее трека "No time to die", ставшего заглавной композицией нового фильма о Джеймсе Бонде.  На данный момент видео "My future" набрало более 12 млн просмотров.

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