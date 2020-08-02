Группа Little Big стала абсолютным рекордсменом "Евровидения"

Оргкомитет "Евровидения" полагает, что до конца года видеоклип Little Big может побить отметку в 150 миллионов просмотров.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Российская группа Little Big побила рекорд музыкального конкурса "Евровидение" по просмотрам видеоклипа к песне Uno, которую группа должна была представлять в этом году.

Организаторы "Евровидения" отметили, что клип к песне UNO всего за четыре месяца посмотрели свыше 138 миллионов раз на официальном Youtube-канале конкурса.

Российскому коллективу удалось обойти израильскую певицу Нетту Барзилай. Ее клип к песне Toy был опубликован в марте 2018-го. За 2,5 года ролик набрал 134,5 миллиона просмотров. При этом количество просмотров клипа группы Little Big продолжает постоянно увеличиваться.

Оргкомитет "Евровидения" полагает, что до конца года видеоклип Little Big может побить отметку в 150 миллионов просмотров.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2020", который должен был пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса.

Россию на "Евровидении-2020" должна была представлять группа Little Big с песней UNO.

Премьера песни UNO состоялась в эфире передачи "Вечерний Ургант". После официальной публикации клип Little Big буквально взорвал соцсети. В первую неделю ролик Little Big посмотрели порядка 40 миллионов раз.

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