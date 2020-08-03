ТОП-20 звезд российского шоу-бизнеса с наиболее высокими доходами: версия Forbes

Пандемия сократила доходы звезд российского шоу-бизнеса, однако не помешала некоторым из них выручить миллионы долларов. Журнал Forbes подсчитал, сколько зарабатывают певцы, музыканты и телеведущие, и назвал основные 20 имен.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Рейтинг самых состоятельных звезд российского шоу-бизнеса обнародовал журнал Forbes. Доходы артистов представлены по состоянию на 2020 год, передает РИА Новости.

Первое место занял певец Сергей Шнуров с группой "Ленинград". Как отмечает Forbes, шоумен заработал 8,8 миллиона долларов. Второе и третье место в рейтинге - у популярных певцов Егора Крида и Димы Билана. Их доходы составили 6,9 миллиона долларов и 6,8 миллиона долларов, соответственно.

На четвертой строчке расположился рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко), его доход, по данным американского журнала, составил 6,6 миллиона долларов. Примерно столько же заработал певец Филипп Киркоров, занявший пятое место. За ним следует исполнительница Полина Гагарина - 6,4 миллиона долларов.

Доход группы "Би-2" не превысил шести миллионов долларов, она занимает седьмое место. На восьмом - Григорий Лепс, заработавший 5,3 миллиона долларов, и Тимати (5,1 миллиона долларов). Замыкает десятку самых богатых представителей российского шоу-бизнеса телеведущий Иван Ургант. Его доход также оценивается в 5,1 миллиона долларов.

В рейтинг Forbes также вошли лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков, певцы Николай Басков, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Валерий Меладзе и Zivert (Юлия Зиверт). К наиболее состоятельным российским звездам журнал отнес певца и юмориста Александра Ревву, шоумена, актера Дмитрия Нагиева, телеведущего Максима Галкина.

Издание отмечает, что запрет на проведение массовых мероприятий, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, отрицательно сказался на заработке звезд шоу-бизнеса. Так, они недосчитались примерно 12,5% своего дохода.

При составлении рейтинга Forbes брал в расчет период с начала мая 2019 года по конец апреля нынешнего, с учетом полутора месяцев простоя.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova