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Древнейшие произведения искусства от британских археологов

© CC BY-SA 2.0 / Alun Salt / Stonehenge, View from the East
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200822/31382462/drevneyshie-proizvedeniya-iskusstva-ot-britanskikh-arkheologov.html

Доисторические общества на Британских островах создавали художественные рисунки на камне еще в конце Ледникового периода - так утверждают археологи из Великобритании.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Самые ранние произведения искусства, найденные на Британских островах, удалось обнаружить археологам из Великобритании с 2015 по 2018 годы. Это каменные фрагменты с рисунками, возрастом от 14 до 23 тысяч лет. Такие данные содержатся в статье, недавно опубликованной в журнале Plos One, передает РИА Новости.

Украшенные абстрактными рисунками камни нашли на археологическом участке Les Varines на юго-востоке острова Джерси. Ученые полагают, что древние произведения искусства могут быть частями декоративных табличек. 

​По мнению экспертов, авторами табличек были мадлены — охотники-собиратели, населявшие всю Европу в конце последнего Ледникового периода. Проживавшие на острове Джерси древние люди были, возможно, колонизаторами и первопроходцами региона. И таблички они, возможно, создавали, чтобы сделать связанные с этими местами символические отметки.

"Эти гравированные каменные фрагменты представляют собой захватывающее и редкое свидетельство художественного самовыражения Мадленской культуры", — подчеркнула доктор Шанталь Коннеллер из Ньюкаслского университета.

Многие линии, нанесенные на камень, представляют собой изогнутые и концентрические узоры. Изучив их,  ученые пришли к выводу, что для орнамента использовали специальные каменные инструменты. возможно, это работа одного мастера.Большинство рисунков абстракты, но встречаются также пейзажи, изображения животных, людей.

Произведения искусства эпохи мадленов археологи находили и раньше, в разных частях Западной Европы: во Франции, Испании, Португалии.Ученым известно, что мадленские поселения существовали на северо-западе Британии. Но впервые гравюры на камне, принадлежащие этой эпохе, обнаружили  на Британских островах.

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