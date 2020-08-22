Древнейшие произведения искусства от британских археологов

Доисторические общества на Британских островах создавали художественные рисунки на камне еще в конце Ледникового периода - так утверждают археологи из Великобритании.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Самые ранние произведения искусства, найденные на Британских островах, удалось обнаружить археологам из Великобритании с 2015 по 2018 годы. Это каменные фрагменты с рисунками, возрастом от 14 до 23 тысяч лет. Такие данные содержатся в статье, недавно опубликованной в журнале Plos One, передает РИА Новости.

Украшенные абстрактными рисунками камни нашли на археологическом участке Les Varines на юго-востоке острова Джерси. Ученые полагают, что древние произведения искусства могут быть частями декоративных табличек.

You're looking at the earliest art ever found in Britain 👀



It was discovered in Jersey and dates back to the last Ice Age. Humans at this time were semi settled, hunted horses and bison for food and had plenty of leisure time for crafts and creating. https://t.co/RNxmvYNCKs — Natural History Museum⁷ (@NHM_London) August 19, 2020

​По мнению экспертов, авторами табличек были мадлены — охотники-собиратели, населявшие всю Европу в конце последнего Ледникового периода. Проживавшие на острове Джерси древние люди были, возможно, колонизаторами и первопроходцами региона. И таблички они, возможно, создавали, чтобы сделать связанные с этими местами символические отметки.

"Эти гравированные каменные фрагменты представляют собой захватывающее и редкое свидетельство художественного самовыражения Мадленской культуры", — подчеркнула доктор Шанталь Коннеллер из Ньюкаслского университета.

Многие линии, нанесенные на камень, представляют собой изогнутые и концентрические узоры. Изучив их, ученые пришли к выводу, что для орнамента использовали специальные каменные инструменты. возможно, это работа одного мастера.Большинство рисунков абстракты, но встречаются также пейзажи, изображения животных, людей.

Earliest example of abstract British art discovered in Jersey https://t.co/NNBIaCN9px — BBC Science Focus Magazine (@sciencefocus) August 20, 2020

Произведения искусства эпохи мадленов археологи находили и раньше, в разных частях Западной Европы: во Франции, Испании, Португалии.Ученым известно, что мадленские поселения существовали на северо-западе Британии. Но впервые гравюры на камне, принадлежащие этой эпохе, обнаружили на Британских островах.

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