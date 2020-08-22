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Бывший гитарист группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман

Он был уникальным: Red Hot Chili Peppers попрощались со своим бывшим гитаристом

© CC BY-SA 2.0 / ToshiroKitty / jacksherman
Культура
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Sputnik Молдова
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Музыкант принимал участие в первом туре RHCP по США в 1984 году, является соавтором некоторых песен со второго альбома группы.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. В США умер бывший гитарист легендарной рок-группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман. Об этом сообщается на официальной странице группы в Instagram.

Он был гитаристом группы на их дебютном альбоме. Музыканту было 64 года. О причинах смерти не сообщается.

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Публикация от Red Hot Chili Peppers (@chilipeppers)

"Джек играл на нашем дебютном альбоме и в ходе нашего первого тура в США. Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за все, что было — хорошее, плохое — и все, что между", — говорится в сообщении группы.

Музыкант принимал участие в первом туре RHCP по США в 1984 году, является соавтором некоторых песен со второго альбома группы.Он заменил в составе Red Hot Chili Peppers одного из основателей группы Хиллела Словака в декабре 1983 года. В 1985 году Словак вернулся в коллектив, в 1988 году он скончался от передозировки наркотиков.

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