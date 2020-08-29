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Чедвик Боузман

Умер актер, который сыграл Черную Пантеру в киновселенной Marvel

© AFP 2020 / Rich Fury
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200829/31481879/umer-akter-chernuyu-panteru-chadwick-boseman-marvel.html

В течение нескольких лет актер боролся с болезнью, но победить ее так и не смог. Информацию о смерти подтвердили в его Twitter.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Известный американский актер Чедвик Боузман умер в возрасте 42 лет. Информацию об этом подтвердили на его официальной странице в Twitter.

"С неизмеримой печалью подтверждаем кончину Чедвика Боузмана", - говорится в сообщении.

В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, который затем перешел в четвертую. На протяжении четырех лет актер боролся с заболеванием. Он умер у себя дома в окружении семьи.

​Чедвик Боузман был наиболее известен по роли супергероя Черная Пантера в кинематографической вселенной Marvel, первого супергероя студии африканского происхождения.

Чедвик Боузман
© AFP 2020 / TOLGA AKMEN
Чедвик Боузман

Кроме того, Боузман сыграл в таких фильмах, как "42", "Боги Египта", "Маршалл", "Пятеро одной крови".

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