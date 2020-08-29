Умер актер, который сыграл Черную Пантеру в киновселенной Marvel

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Известный американский актер Чедвик Боузман умер в возрасте 42 лет. Информацию об этом подтвердили на его официальной странице в Twitter.
"С неизмеримой печалью подтверждаем кончину Чедвика Боузмана", - говорится в сообщении.
В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, который затем перешел в четвертую. На протяжении четырех лет актер боролся с заболеванием. Он умер у себя дома в окружении семьи.
August 29, 2020
Чедвик Боузман был наиболее известен по роли супергероя Черная Пантера в кинематографической вселенной Marvel, первого супергероя студии африканского происхождения.
Кроме того, Боузман сыграл в таких фильмах, как "42", "Боги Египта", "Маршалл", "Пятеро одной крови".
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