19:49 29 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD16.62
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Актер Владимир Андреев

Умер народный артист СССР Владимир Андреев

© Sputnik / Евгения Новоженина
Культура
Получить короткую ссылку
400 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/08/1d/31485400.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200829/31485455/umer-narodnyy-artist-sssr-vladimir-andreev.html

Информацию о смерти подтвердил ректор ГИТИСа Григорий Заславский, опубликовав соответствующее сообщение в соцсети.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Народный артист СССР Владимир Андреев умер 29 августа в возрасте 90 лет. Прощание с ним, предположительно, состоится в среду, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"Предположительно, прощание с Владимиром Алексеевичем... состоится в среду в его родном театре имени Ермоловой", - сказал Заславский.

Владимир Андреев - советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер. Родился 27 августа 1930 года в Москве.

Из фильмов с его участием наиболее яркими и запоминающимися стали "Ночной патруль", "Жестокость", "Сказка о царе Салтане", "Джамайка", "Ультиматум".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Инаугурация спортивной арены Ла Извор
В Молдове открыт первый стадион для пляжного футбола - фото
Улица Албишоара
Кишинев преображается: как сейчас выглядит улица Албишоара - видео
Независимая Молдова: этапы становления
Независимая Молдова: этапы становления

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться