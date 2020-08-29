Умер народный артист СССР Владимир Андреев

Информацию о смерти подтвердил ректор ГИТИСа Григорий Заславский, опубликовав соответствующее сообщение в соцсети.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Народный артист СССР Владимир Андреев умер 29 августа в возрасте 90 лет. Прощание с ним, предположительно, состоится в среду, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"Предположительно, прощание с Владимиром Алексеевичем... состоится в среду в его родном театре имени Ермоловой", - сказал Заславский.

Владимир Андреев - советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер. Родился 27 августа 1930 года в Москве.

Из фильмов с его участием наиболее яркими и запоминающимися стали "Ночной патруль", "Жестокость", "Сказка о царе Салтане", "Джамайка", "Ультиматум".

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