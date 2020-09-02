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Народный артист России, актер Борис Клюев на сборе труппы перед началом нового сезона Гос.академического Малого театра России (29 августа 2017). Москвa

Стала известна дата прощания с актером Борисом Клюевым

© Sputnik / Владимир Астапкович
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200902/31521203/s-borisom-klyuevym-prostyatsya-v-pyatnitsu.html

Известный актёр, народный артист России Борис Клюев будет похоронен 4 сентября на Троекуровском кладбище.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Прощание с актером театра и кино Борисом Клюевым состоится в Малом театре 4 сентября. В этот же день пройдут похороны артиста. Он найдет последнее пристанище на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом РИА Новости сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Народный артист России Борис Клюев скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни. Зритель знает актера по киноролям: графа Рошфора в музыкальном телефильме "Д’Артаньян и три мушкетёра", шпиона Трианона в ленте "ТАСС уполномочен заявить…" и многим другим. В общей сложности актер снялся в более чем 120 фильмах и сериалах. В последние годы играл в теленовеллах "Улицы разбитых фонарей", "Воронины" и "Физрук".

В 2018 году у Бориса Клюева было диагностировано онкологическое заболевание, однако он продолжал работать, являясь одним из ведущих актёров Государственного академического Малого театра. 

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