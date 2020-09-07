До торгов дело не дошло: из Британии в Испанию вернулась похищенная картина

Испанская полиция нашла пропавшую год назад картину кисти известного каталонского мастера на аукционе в Лондоне.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Картину каталонского художника, скульптора и графика Жоана Миро из серии "Гауди", пропавшую в июле прошлого года, обнаружила на аукционе в Лондоне полиция Испании, сообщает РИА Новости.

Полотно примерной стоимостью в 10 тысяч евро пропало во время пересылки. Коллекционер из Мадрида продал картину жителю британской столицы, однако покупатель ее так и не получил.

Localizada una obra desaparecida de #JoanMiró, un grabado de la serie #Gaudí valorado en 10.000€, cuando iba a ser subastada en #Londreshttps://t.co/b9DllW4AQY pic.twitter.com/wgV4DlhDXy — Policía Nacional (@policia) September 4, 2020

О пропаже полиции сообщили в транспортной компании, правоохранители выяснили, что работу доставили не по тому адресу, однако случайный получатель заверил, что вернул ее в Испанию. В итоге графику Жоана Миро обнаружили на лондонском аукционе.

Как отмечается, британские правоохранительные органы потребовали снять произведение с торгов. Работу вернули испанскому владельцу.

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