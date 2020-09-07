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До торгов дело не дошло: из Британии в Испанию вернулась похищенная картина

© Sputnik / Сергей Кузнецов
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200907/31580073/do-torgov-ne-doshlo-iz-britanii-v-ispaniyu-vernulas-pokhischennaya-kartina.html

Испанская полиция нашла пропавшую год назад картину кисти известного каталонского мастера на аукционе в Лондоне.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Картину каталонского художника, скульптора и графика Жоана Миро из серии "Гауди", пропавшую в июле прошлого года, обнаружила на аукционе в Лондоне полиция Испании, сообщает РИА Новости

Полотно примерной стоимостью в 10 тысяч евро пропало во время пересылки. Коллекционер из Мадрида продал картину жителю британской столицы, однако покупатель ее так и не получил.

О пропаже полиции сообщили в транспортной компании, правоохранители выяснили, что работу доставили не по тому адресу, однако случайный получатель заверил, что вернул ее в Испанию. В итоге графику Жоана Миро обнаружили на лондонском аукционе.

Как отмечается, британские правоохранительные органы потребовали снять произведение с торгов. Работу вернули испанскому владельцу.

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