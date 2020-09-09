00:29 10 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.02
  • UAH0.60
Поиск
Статуэтки премии Оскар

Нужно выполнять: новые требования для номинации на "Оскар"

© Depositphotos / MidoSemsem
Культура
Получить короткую ссылку
35 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200909/31603282/nuzhno-vipolnyati-novye-trebovaniya-dlya-nominatsii-na-oskar.html

"Оскар" через четыре года будет не узнать: Американская киноакадемия разработала новые стандарты для фильмов, которые хотят получить заветную статуэтку.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Киноленты, претендующие на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм", должны будут соответствовать новым критериям, разработанным Американской киноакадемией, передает РИА Новости.

"Пришло время для изменений. Мы объявляем новые стандарты репрезентативности и инклюзивности, которым необходимо будет соответствовать для категории "Лучший фильм", начиная с 96-й премии "Оскар", — говорится в сообщении.

Новые правила устанавливают процентное соотношение или число актеров, режиссеров и других профессионалов, участвующих в создании картины, в соответствии с нормами инклюзивности. 

Стандарты начнут действовать с 2024 года.

​​Так, по крайней мере один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Кроме того, не менее 30 процентов второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Им создатели фильма могут также посвятить главную сюжетную линию.

Создателям претендующих на "Оскар" лент предлагается также оплатить определенное количество стажировок или обучение для женщин, представителей ЛГБТ, расовых или этнических меньшинств.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Эмоции, наряды, красная дорожка: открылся 77-й Венецианский кинофестиваль


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарище на месте лагеря беженцев Мория на греческом острове Лесбос.
Десять очагов пожара: что осталось от крупнейшего лагеря мигрантов в Греции
Вакцину Спутник V выпустили в гражданский оборот. Кого привьют первыми?
Вакцину "Спутник V" выпустили в гражданский оборот. Кого привьют первыми?
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться