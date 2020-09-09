Нужно выполнять: новые требования для номинации на "Оскар"

"Оскар" через четыре года будет не узнать: Американская киноакадемия разработала новые стандарты для фильмов, которые хотят получить заветную статуэтку.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Киноленты, претендующие на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм", должны будут соответствовать новым критериям, разработанным Американской киноакадемией, передает РИА Новости.

"Пришло время для изменений. Мы объявляем новые стандарты репрезентативности и инклюзивности, которым необходимо будет соответствовать для категории "Лучший фильм", начиная с 96-й премии "Оскар", — говорится в сообщении.

Новые правила устанавливают процентное соотношение или число актеров, режиссеров и других профессионалов, участвующих в создании картины, в соответствии с нормами инклюзивности.

Change starts now. We've announced new representation and inclusion standards for Best Picture eligibility, beginning with the 96th #Oscars. Read more here: https://t.co/qdxtlZIVKb pic.twitter.com/hR6c2jb5LM — The Academy (@TheAcademy) September 9, 2020

Стандарты начнут действовать с 2024 года.

​​Так, по крайней мере один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Кроме того, не менее 30 процентов второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Им создатели фильма могут также посвятить главную сюжетную линию.

Создателям претендующих на "Оскар" лент предлагается также оплатить определенное количество стажировок или обучение для женщин, представителей ЛГБТ, расовых или этнических меньшинств.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova