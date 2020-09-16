Видео: секреты четвертого сезона шоу "Ты супер!": новые возможности и сюрпризы

Продюсеры и члены жюри четвертого сезона международного конкурса "Ты супер!" рассказали, чем новый сезон будет отличаться от прошлых, как участники из других стран добирались в Россию в условиях пандемии, и чему сами судьи научились у юных конкурсантов.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Первый выпуск международного конкурса "Ты супер" стартует вечером 20 сентября, но конкурсанты уже продолжительный период живут на подмосковной базе, где занимаются с педагогами по вокалу и репетируют номера, которыми хотят удивить членов жюри.

Всего в новом сезоне примут участие 58 конкурсантов из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Абхазии, Киргизии, Молдовы, Азербайджана и Эстонии. А оценивать их будут Диана Арбенина, Алексей Воробьев, Игорь Крутой и Елка.

"Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Он дарит шанс детям, оставшимся без попечения родителей, исполнить заветные мечты.

"Очень рада, что у нас есть такая возможность с нашим Sputnik совместно с НТВ по всему бывшему Советскому Союзу отыскивать ребят, девушек, маленьких детей, которые талантливы, но которых судьба обделила родителями, семьей. Мы по-настоящему рады и счастливы, что у нас есть возможность дать таким ребятам путевку в жизнь", - отметила в своем видеообращении главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

Настоящая семья

Как рассказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, в предыдущих конкурсах приняли участие 344 ребенка из 18 стран, а "четвертый сезон проекта – большая радость и честь".

"Сегодня стартует самый важный проект из тех, что я когда-либо делал. Это не просто телевизионная программа, а большая семья под названием "Ты супер!". У нас открыт благотворительный фонд, 45 детей получили в качестве стипендий 8,5 миллиона рублей", - сообщил на пресс-конференции в среду Вайнштейн.

Кроме того, он подчеркнул, что некоторые участники конкурса получили щедрые подарки – квартиры. Но больше всего организаторы рады тому, что дети, оставшиеся без родительской опеки, вновь обретают семьи.

"Для нас очень важно, что дети обретают свои семьи. Это Юра Тришин, Эльвира Филатова, Слава Вишняков, Катя Сергиенко, Наталья Вострикова, которую удочерили вместе с братьями. Это невероятное счастье для нашей семьи "Ты супер!", что такое происходит", - добавил Вайнштейн.

Сложный путь на проект

Директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский, в свою очередь, отметил, что "Ты супер!" - это очень важный проект для Sputnik. По его словам, в этом году не было сложностей с поиском участников, но ребятам пришлось столкнуться с трудностями из-за действующих ограничений на передвижение по миру в связи с пандемией.

Лидов-Петровский отметил, что конкурсантка из Эстонии, например, добиралась через Финляндию на пароме, участники из Казахстана и Кыргызстана - на самолете через Турцию, а участница из Грузии шла пешком до Осетии.

"Хочу пожелать участникам упорства, наглости в хорошем смысле слова и не расстраиваться, если им кажется, что у них что-то не получилось. Потому что на самом деле у них уже все получилось", - подчеркнул директор по коммуникациям МИА "Россия сегодня".

Также он добавил, что Sputnik всем участникам в своих странах обеспечивает стипендию до достижения совершеннолетия, и помогает выбрать и поступить в образовательные учреждения России, если дети этого хотят.

Вайнштейн, в свою очередь, обратил внимание на то, что многие участники прошлых сезонов продолжают свой профессиональный путь. Кто-то уже закончил школы и поступил в различные вузы по специальности.

"В этом сезоне мы хотим показать, как дети растут. В каждой отборочной программе будет выступать один из наших выпускников прошлых сезонов. Они будут петь свои песни", - добавил генпродюсер НТВ.

Родной дом

Все члены жюри - Игорь Крутой, Диана Арбенина, Алексей Воробьев, Елка – уже занимавшие судейские кресла в прошлом сезоне "Ты супер!" в один голос заявили, что скучали по проекту и чувствуют, будто вернулись домой.

"Я попала без преувеличения в родную атмосферу. Мне очень нравится, как все мы без исключения относимся к проекту. Дети классные, некоторых я видела в прошлом сезоне. Они выросли. Настроена позитивно и очень хочу слушать этих детей", - заявила на пресс-конференции Арбенина.

"Как только я сюда приехала, поняла, как я скучала по детям, по тем, кого мы уже видели, очень рада видеть новые лица. Они очень трогательные. Обожаю наш состав жюри. Дико рада, что я опять здесь", - сказала, в свою очередь, Елка.

А еще Арбенина, которая в прошлом сезоне провела мастер-класс на своей студии для конкурсантов "Ты супер!", отметила, что была поражена, как эти дети хотят учиться и добавила, что поняла – "мне не жалко отдать то, что я умею".

Учиться у детей

Казалось бы, прошедшие уже серьезный путь на сцене известные российские артисты, которые стали членами жюри конкурса, должны сами учить юных конкурсантов, но исполнители признались, что и им было, чему поучиться у детей, пришедших на проект.

"Сила духа этих ребят – самое главное. Когда кажется, что что-то не получается, что устала, вспоминаю, как тяжело приходится людям, с которыми чуть-чуть по-другому обошлась жизнь, и я сразу понимаю, что мне надо работать и не жаловаться", - сказала Арбенина.

Игорь Крутой, в свою очередь, отметил, что ребята прошли в своей короткой жизни столько всего, сколько и взрослый может не прожить.

"Это потрясающий проект, который научил меня тому, что спустя много лет работы, труда и профессионального роста, можно удивляться, когда видишь на сцене юного артиста, за плечами которого непростая судьба. Он выходит на сцену и озаряет светом. Такой талант невозможно скрыть. Видеть для меня этих детей – чудо. Искренне наслаждаюсь каждой секундой, когда нахожусь здесь. Этот проект для меня больше, чем проект", - сказал Алексей Воробьев.

Участие Молдовы в конкурсе

Молдову в новом сезоне вновь представляет Анастасия Лисовая, которая уже выходила на сцену "Ты супер!" в прошлом году. Тогда же она и получила приглашение выступить снова.

Анастасия Лисовая © Sputnik / Виталий Белоусов

Участники конкурса "Ты супер" © Sputnik / Виталий Белоусов 1 / 2 © Sputnik / Виталий Белоусов Анастасия Лисовая

В международном проекте ранее принимали участие и другие представители Молдовы. В первом сезоне вокального конкурса зрителей покорили шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из Чадыр-Лунгского интерната и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень. В 2017 году на конкурсе "Ты супер! Танцы" Молдову представили воспитанницы детского дома семейного типа города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. В 2018 году во втором сезоне проекта "Ты супер!" принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошел до полуфинала вокального конкурса.

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