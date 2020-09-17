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Фотоколл и премьера фильма Андрея Кончаловского на 73-м Венецианском кинофестивале

Фильм Кончаловского выходит в прокат: когда смотреть

© Sputnik / Геннадий Авраменко
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200917/31705045/film-konchalovskogo-vykhodit-v-prokat-kogda-smotret.html

Лента российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", которая получила специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля, скоро выйдет на широкий экран.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Названа дата, когда фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" выйдет в прокат: российский зритель сможет посмотреть ленту на большом экране 12 ноября, сообщает РИА Новости.

Картина получила специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля. Сам режиссер не ожидал, что его кинопроизведение попадет в число фестивальных, тем приятнее для него была полученная награда.  

© AP Photo / Joel C Ryan/Invision
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Главную роль в фильме "Дорогие товарищи!" сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая. Лента основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в Новочеркасске, где во время забастовки были расстреляны рабочие.

Венецианский международный кинофестиваль, 77-й по счету, недавно завершился в Италии, войдя в историю как первое после снятия карантина полноценное событие подобного масштаба.

Главный трофей - "Золотого льва" - завоевал фильм режиссера Хлои Чжао "Земля кочевников" (Nomadland) с Фрэнсис Макдорманд в главной роли.

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