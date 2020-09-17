Фильм Кончаловского выходит в прокат: когда смотреть

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Названа дата, когда фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" выйдет в прокат: российский зритель сможет посмотреть ленту на большом экране 12 ноября, сообщает РИА Новости.

Картина получила специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля. Сам режиссер не ожидал, что его кинопроизведение попадет в число фестивальных, тем приятнее для него была полученная награда.

Главную роль в фильме "Дорогие товарищи!" сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая. Лента основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в Новочеркасске, где во время забастовки были расстреляны рабочие.

Венецианский международный кинофестиваль, 77-й по счету, недавно завершился в Италии, войдя в историю как первое после снятия карантина полноценное событие подобного масштаба.

Главный трофей - "Золотого льва" - завоевал фильм режиссера Хлои Чжао "Земля кочевников" (Nomadland) с Фрэнсис Макдорманд в главной роли.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova