Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов

Михаил Борисов был настоящим артистом и ушел как артист - прямо со съемочной площадки, говорится в сообщении театрального института имени Бориса Щукина.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Известный в России ведущий Михаил Борисов умер в возрасте 71 года. Об этом говорится на сайте театрального института имени Бориса Щукина.

Ведущий "Русского лото" ранее попал в больницу после того, как ему стало плохо во время съемок.

"Вчера нас постигла тяжелая утрата - ушел из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный - Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне... Михаил Борисов был настоящим артистом и ушел как артист - прямо со съемочной площадки. Мы скорбим", - говорится в сообщении.

Борисов много работал в театре, в кино, на телевидении. В театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли, которые всегда пользовались зрительским успехом.

Борисов - советский и российский режиссер, телеведущий, актер. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2000), профессор и заведующий кафедрой режиссуры Театрального института им. Б. Щукина, заведующий кафедрой эстрадного искусства Российского университета театрального искусства, актер театра им. Вахтангова, режиссер-постановщик спектаклей театра Сатиры, театра им. М. Ермоловой, театра "Табакерка", ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото".

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