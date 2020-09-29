"Аватары" на подходе: когда ждать следующие части блокбастера

Режиссер знаменитого "Аватара" Джеймс Кэмерон поделился в беседе с Арнольдом Шварценеггером, когда планирует выпустить вторую и третью части своего суперфильма.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Съемки "Аватара 2" уже завершены, продолжение культового фильма выйдет по плану: 16 декабря 2022 года. Об этом рассказал в в интервью Арнольду Шварценеггеру режиссер Джеймс Кэмерон, пишет gazeta.ru.

Он также сообщил, что на последней стометровке находится работа над третьей частью блокбастера. Режиссер отметил, что сроки выпустка лент сдвинулись из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что значительная часть фильма будет происходить под водой, для этого Кэмерон использовал новейшие технологии. Среди главных актеров нового фильма называют имена Зои Салдана, Сэма Уортингтона, Кейт Уинслет и Клиффа Кертиса.

Подробности сюжета, однако, пока не раскрываются. Известно, что действие фильма будет проходить через несколько лет после событий оригинала, пишет издание. В новой части появится ранее неизвестный персонаж, у героев - Джейка и Нейтири - появится дочь.

Первая часть трилогии "Аватар" собрала 2,7 миллиарда долларов и обогнала по кассовости "Титаник". Общий бюджет производства четырех частей фильма превысит миллиард долларов.

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