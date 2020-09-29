10:51 29 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD16.94
  • RUB0.22
  • RON4.05
  • UAH0.60
Поиск
Кадр из фильма Аватар.

"Аватары" на подходе: когда ждать следующие части блокбастера

© Photo : 20th Century Fox (2009)
Культура
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/1c/31836866.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200929/31837308/avatary-na-podkhode-kogda-zhdat-sleduyushchiye-chasti-blokbuster.html

Режиссер знаменитого "Аватара" Джеймс Кэмерон поделился в беседе с Арнольдом Шварценеггером, когда планирует выпустить вторую и третью части своего суперфильма.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Съемки "Аватара 2" уже завершены, продолжение культового фильма выйдет по плану: 16 декабря 2022 года. Об этом рассказал в в интервью Арнольду Шварценеггеру режиссер Джеймс Кэмерон, пишет gazeta.ru.

Он также сообщил, что на последней стометровке находится работа над третьей частью блокбастера. Режиссер отметил, что сроки выпустка лент сдвинулись из-за пандемии коронавируса.

 

Отмечается, что значительная часть фильма будет происходить под водой, для этого Кэмерон использовал новейшие технологии. Среди главных актеров нового фильма называют имена Зои Салдана, Сэма Уортингтона, Кейт Уинслет и Клиффа Кертиса.

Подробности сюжета, однако, пока не раскрываются. Известно, что  действие фильма будет проходить через несколько лет после событий оригинала, пишет издание. В новой части появится ранее неизвестный персонаж, у героев  - Джейка и Нейтири  - появится дочь.

Первая часть трилогии "Аватар" собрала 2,7 миллиарда долларов и обогнала по кассовости "Титаник". Общий бюджет производства четырех частей фильма превысит миллиард долларов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Мэтры российского кино о ситуации в киноидустрии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Туристы у колеса обозрения в Припяти.
Чернобыльский тур: любители экстремальных путешествий едут в Припять
Как завершились учения “Кавказ-2020” и почему Запад опять обвиняет Россию в подготовке агрессии.
Видео: Завершение учений “Кавказ-2020” и западные обвинения России в подготовке агрессии
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться