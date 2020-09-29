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Дирижер, музыкант Юрий Башмет.

Юрий Башмет заболел коронавирусом

© Sputnik / Владимир Вяткин
Культура
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1992)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200929/31842977/yuriy-bashmet-zabolel-koronavirusom.html

Прославленный российский дирижер Юрий Башмет инфицирован COVID-19. Сообщается, что он проходит курс лечения.

 КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Российский дирижер Юрий Башмет заразился коронавирусом, пишет РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба Русского концертного агентства, известный музыкант проходит курс лечения, его самочувствие оценивается как хорошее. 

"У маэстро Башмета подтверждена коронавирусная инфекция. На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой", - сообщает источник. 

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Альтист, дирижер, педагог, Народный артист СССР Юрий Башмет впервые в мире сделал альт солирующим музыкальным инструментом в оркестре.

В 1986 году создал камерный оркестр "Солисты Москвы", в 1992-м году — новый оркестр, с участием самых талантливых выпускников и аспирантов Московской консерватории.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1992)

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