Юрий Башмет заболел коронавирусом

Прославленный российский дирижер Юрий Башмет инфицирован COVID-19. Сообщается, что он проходит курс лечения.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Российский дирижер Юрий Башмет заразился коронавирусом, пишет РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба Русского концертного агентства, известный музыкант проходит курс лечения, его самочувствие оценивается как хорошее.

"У маэстро Башмета подтверждена коронавирусная инфекция. На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой", - сообщает источник.

Альтист, дирижер, педагог, Народный артист СССР Юрий Башмет впервые в мире сделал альт солирующим музыкальным инструментом в оркестре.

В 1986 году создал камерный оркестр "Солисты Москвы", в 1992-м году — новый оркестр, с участием самых талантливых выпускников и аспирантов Московской консерватории.

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