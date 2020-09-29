Юрий Башмет заболел коронавирусом

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Российский дирижер Юрий Башмет заразился коронавирусом, пишет РИА Новости.
Как сообщает пресс-служба Русского концертного агентства, известный музыкант проходит курс лечения, его самочувствие оценивается как хорошее.
"У маэстро Башмета подтверждена коронавирусная инфекция. На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой", - сообщает источник.
В 1986 году создал камерный оркестр "Солисты Москвы", в 1992-м году — новый оркестр, с участием самых талантливых выпускников и аспирантов Московской консерватории.
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