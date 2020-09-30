Не стало автора песен Элвиса Пресли - Марка Дэвиса

На 79-м году жизни в США скончался известный музыкант, актер и автор песен короля рок-н-ролла, Марк Дэвис.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Мак Дэвис - американский певец, композитор и актер, автор известных композиций для Элвиса Пресли, скончался в возрасте 78 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Ассоциации музыки кантри.

"Мы глубоко сожалеем об уходе из жизни легендарного певца, автора песен и бывшего ведущего (церемонии - ред.) CMA Awards Мак Дэвиса. Выражаем свои искренние соболезнования его семье и друзьям в это непростое время", - говорится в сообщении, которое ассоциация разместила в Twitter.

We are heartbroken by the passing of legendary singer-songwriter and former #CMAawards host Mac Davis. Our sincere condolences go out to his family and friends during this difficult time. pic.twitter.com/nWgkkTLBiQ — CMA Country Music (@CountryMusic) September 30, 2020

​Ранее сообщалось, что артист тяжело болен, недавно он перенес операцию на сердце.

В сотрудничестве с королем рок-н-ролла Элвисом Пресли Мак Дэвис создал композиции, которые стали мировыми хитами и не теряют популярности по сей день. В частности, это песни A Little Less Conversation, Memories, In The Ghetto, Don't Cry, Daddy.

Позже Дэвис прославился как исполнитель кантри-песен: Baby Don't Get Hooked On Me, Naughty Girl, It's Hard to Be Humble. Артист известен и своей актерской работой: в конце 70-х годов XX века он сыграл одну из главных ролей в комедийной драме "Северный Даллас Сорок". Впоследствии много снимался в фильмах и сериалах.

Мак Дэвис является членом американского Зала славы авторов песен.

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