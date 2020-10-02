Фильм по сценарию корреспондента Sputnik покажут на кинофестивале в Москве

Картину зрители могут посмотреть 2 и 3 октября. В субботу показ "Москвы не бывает" состоится на главной площадке фестиваля.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Черная комедия с элементами научной фантастики "Москвы не бывает" по сценарию корреспондента международного информационного агентства Sputnik Льва Рыжкова будет показана на 42-м Московском международном кинофестивале, открывшемся накануне в Москве.

Фильм включен в фестивальную программу "Спектр" и является в ней единственной российской картиной. Всего в этой программе представлена 21 работа из 17 стран.

Главный герой фильма, житель маленького провинциального городка, попадает в круговерть ужасающих событий, влюбляется в недоступную красавицу, ссорится с местными гангстерами, а в финале на несколько минут постигает шокирующие тайны бытия.

"В принципе, этот фильм можно назвать российской "Матрицей", - считает Лев Рыжков.

Говоря о самих съемках, он отмечает: "Фильм снимался без дотаций из бюджета в двух городах Калужской области – Ермолино и Балабаново. Кстати, в Балабаново – бывшем наукограде, до сих пор можно встретить гуляющих по улице академиков. Съемки проходили осенью 2017 года. Процесс чрезвычайно затянулся – то не везло с погодой, то ломалась техника. Если бы не содействие местных жителей, которые совершенно бескорыстно помогли съемочной группе завершить начатое, проект бы, наверное, не состоялся".

© Photo : Из личного архива Льва Рыжкова Лев Рыжков и Иван Федотов на съемочной площадке

Сценарист "Москвы не бывает", считает, что финальная версия не особо отличается от первоначального сценария. "Режиссер Дмитрий Федоров проникся историей, и все изменения способствовали только улучшению материала и придали ему философскую глубину", - уверен Рыжков.

Фильм 2 октября покажут в кинотеатре "Юность" на Октябрьском поле. 3 октября показ "Москвы не бывает" состоится на главной площадке фестиваля –в кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате.

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