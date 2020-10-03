Оставил подарок: Галкин рассказал о последней встрече с шансонье Кальяновым

КИШИНЕВ, 3 окт - Sputnik. Шоумэн Максим Галкин разместил в социальных сетях видео, на котором запечатлен визит друга семьи, известного шансонье Александра Кальянова.

Певец и талантливый звукорежиссер умер 2 октября, об этом сообщила супруга Галкина, легенда советской и российской эстрады Алла Пугачева.

"Александр Был у нас в гостях с подарком - привез раритетный немецкий ламповый приемник, который специально для нас нашел и купил. Я записывал это видео как инструкцию по пользованию, а получилось, что это о память о последней встрече с Сашей", - написал артист.

Галкин отметил, что в тот самый приезд Кальянов признался, что предчувствует свой скорый уход - артист долго и серьезно болел.

"Очень близкий человек был для Аллы. Большой путь вместе прошли. Саша, спасибо тебе за общение, за музыку, будет тебя не хватать", - почтил память музыканта Галкин.

Кальянова вспоминали в субботу и другие артисты. Композитор Игорь Николаев рассказал, что режиссер записал на студии практически все его хиты 80-х: от "Двух звезд" до "Паромщика", от "Мельницы" до "Незнакомки", от "Желтых тюльпанов" до "Странника" и "Младшего лейтенанта".

Дебютом Александра Кальянова на телевидении стало его исполнение песни "Старое кафе" в 1988 году на "Рождественских встречах" Пугачевой. После этой песни музыканта узнала и полюбила вся страна.

Кальянов стал певцом по просьбе друзей, раслышавших уникальный тембр его голоса. А в музыкальном кругу он прежде был известен как инженер по звуку. Именно Кальянов изобрел устройство для фонограммы. По воспоминанию соратников, этот прибор автоматически включал фонограмму только на тех нотах, в которые исполнители не попадали. Также на его счету было множество других полезных изобретений.

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