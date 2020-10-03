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Оставил подарок: Галкин рассказал о последней встрече с шансонье Кальяновым

Sputnik
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20201003/31907749/Ostavil-podarok-Galkin-rasskazal-o-posledney-vstreche-s-shansone-Kalyanovym.html

Исполнитель хита "Старое кафе" Александр Кальянов незадолго до смерти подарил Максиму Галкину раритетный радиоприемник, который собственноручно "апгрейдил".

КИШИНЕВ, 3 окт  - Sputnik. Шоумэн Максим Галкин разместил  в социальных сетях видео, на котором запечатлен визит друга семьи, известного шансонье Александра Кальянова. 

Певец и талантливый звукорежиссер умер 2 октября, об этом сообщила супруга Галкина, легенда советской и российской эстрады Алла Пугачева.

"Александр Был у нас в гостях с подарком - привез раритетный немецкий ламповый приемник, который специально для нас нашел и купил. Я записывал это видео как инструкцию по пользованию, а получилось, что это о память о последней встрече с Сашей", - написал артист.

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Ушёл из жизни наш друг Александр Кальянов, прекрасный музыкант и человек. В начале августа он был у нас в гостях с подарком - привёз раритетный немецкий ламповый приёмник, который специально для нас нашёл и купил. Я записывал это видео как инструкцию по пользованию, а получилось, что это о память о последней встрече с Сашей. Он уже не один год боролся с тяжёлой болезнью, но в этот приезд уже говорил, что предчувствует скорый уход, не хотелось в это верить. Очень близкий человек был для Аллы. Большой путь вместе прошли. Саша, спасибо тебе за общение, за музыку, будет тебя не хватать, но мы будем теперь принимать сигналы по твоему приёмнику. Соболезнования всем близким 🙏🏻

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Галкин отметил, что в тот самый приезд Кальянов признался, что предчувствует свой скорый уход - артист долго и серьезно болел.

"Очень близкий человек был для Аллы. Большой путь вместе прошли. Саша, спасибо тебе за общение, за музыку, будет тебя не хватать", - почтил память музыканта Галкин.

Кальянова вспоминали в субботу и другие артисты. Композитор Игорь Николаев рассказал, что режиссер записал на студии практически все его хиты 80-х: от "Двух звезд" до "Паромщика", от "Мельницы" до "Незнакомки", от "Желтых тюльпанов" до "Странника" и "Младшего лейтенанта".

Дебютом Александра Кальянова на телевидении стало его исполнение песни "Старое кафе" в 1988 году на "Рождественских встречах" Пугачевой. После этой песни музыканта узнала и полюбила вся страна.

Кальянов стал певцом по просьбе друзей, раслышавших уникальный тембр его голоса. А в музыкальном кругу он прежде был известен как инженер по звуку. Именно Кальянов изобрел устройство для фонограммы. По воспоминанию соратников, этот прибор автоматически включал фонограмму только на тех нотах, в которые исполнители не попадали. Также на его счету было множество других полезных изобретений.

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