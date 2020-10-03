21:58 03 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD16.96
  • RUB0.22
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск

Стихи Есенина понятны и доступны в нашем веке

© Sputnik / Yuriy Kaver
Культура
Получить короткую ссылку
46 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20201003/31908047/Stikhi-Esenina-ponyatny-i-dostupny-nashem-veke.html

В этот день 125 назад родился Сергей Есенин, за недолгую жизнь прошедший путь от крестьянского мальчика до одного из самых ярких поэтов XX века.

КИШИНЕВ, 3 окт - Sputnik. Стихи поэта Сергея Есенина понятны и доступны, а его поэтические сборники очень популярны, входят в топ продаж в разделе поэзии, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.

Сергей Есенин
© Sputnik / РИА Новости
Есенин и Ли Пу: далекое и близкое в поэзии России и Китая

"Сергей Александрович Есенин своей поэзией покорил многие европейские и мировые столицы, он нес в мир русское представление о быте, религии, нравственности, культуре. Стихи Есенина понятны и доступны любому человеку, который жил, страдал, испытывал счастье и несчастье, уезжал от своего дома, возвращался на родину", - рассказал директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак.

Популярность поэтических сборников Есенина отметили и в издательствах. Так, по данным издательства "АСТ", сборники поэзии Есенина являются одними из наиболее продаваемых, наряду с произведениями Александра Пушкина, Эдуарда Асадова, коллективными сборниками поэзии серебряного века и стихами Ларисы Рубальской. В редакции №5 издательства "Эксмо" есенинское "Полное собрание лирики в одном томе" также назвали одним из самых популярных.

"Сегодня есть запрос на поэзию, можно даже охарактеризовать это как тренд, который масштабируется благодаря социальным сетям", - рассказал генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.

Он также подчеркнул, что в издательстве намерены развивать интерес аудитории к поэзии и поддерживать молодых авторов, так как видят в них большой потенциал.

"Мы поддерживаем Национальную литературную премию для молодых поэтов, которая организована Роскультцентром и стартовала этим летом. С особым трепетом мы относимся к поэтической номинации и собираемся поддержать ее в рамках нового издательского бренда Inspiria. Надеемся открыть новые имена, которые будут способны завоевать читателя", - заключил эксперт.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Pictura murală Buiucani
Настенная роспись Буюкань - от спортивных мотивов до рок-легенд - фото
Шойгу объявил о полной победе над террористами в Сирии - видео
Видео: Шойгу объявил о полной победе над террористами в Сирии
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове март-сентябрь 2020
COVID-19 в Молдове: антирекорды, цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться