Стихи Есенина понятны и доступны в нашем веке

В этот день 125 назад родился Сергей Есенин, за недолгую жизнь прошедший путь от крестьянского мальчика до одного из самых ярких поэтов XX века.

КИШИНЕВ, 3 окт - Sputnik. Стихи поэта Сергея Есенина понятны и доступны, а его поэтические сборники очень популярны, входят в топ продаж в разделе поэзии, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.

"Сергей Александрович Есенин своей поэзией покорил многие европейские и мировые столицы, он нес в мир русское представление о быте, религии, нравственности, культуре. Стихи Есенина понятны и доступны любому человеку, который жил, страдал, испытывал счастье и несчастье, уезжал от своего дома, возвращался на родину", - рассказал директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак.

Популярность поэтических сборников Есенина отметили и в издательствах. Так, по данным издательства "АСТ", сборники поэзии Есенина являются одними из наиболее продаваемых, наряду с произведениями Александра Пушкина, Эдуарда Асадова, коллективными сборниками поэзии серебряного века и стихами Ларисы Рубальской. В редакции №5 издательства "Эксмо" есенинское "Полное собрание лирики в одном томе" также назвали одним из самых популярных.

"Сегодня есть запрос на поэзию, можно даже охарактеризовать это как тренд, который масштабируется благодаря социальным сетям", - рассказал генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.

Он также подчеркнул, что в издательстве намерены развивать интерес аудитории к поэзии и поддерживать молодых авторов, так как видят в них большой потенциал.

"Мы поддерживаем Национальную литературную премию для молодых поэтов, которая организована Роскультцентром и стартовала этим летом. С особым трепетом мы относимся к поэтической номинации и собираемся поддержать ее в рамках нового издательского бренда Inspiria. Надеемся открыть новые имена, которые будут способны завоевать читателя", - заключил эксперт.

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