Не пропустите на Sputnik Молдова очередной выпуск шоу-конкурса "Ты супер!"

Всего в новом сезоне примут участие 58 конкурсантов из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Абхазии, Киргизии, Молдовы, Азербайджана и Эстонии.

КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Очередной выпуск нового сезона международного конкурса "Ты супер!" выйдет в эфир в воскресенье вечером. Передачу в режиме реального времени можно посмотреть и на сайте Sputnik Молдова.

Всего в новом сезоне примут участие 58 конкурсантов из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Абхазии, Киргизии, Молдовы, Азербайджана и Эстонии. Онлайн-трансляция стартует в 20:10>>>

"Ты супер!" дарит шанс детям, оставшимся без попечения родителей, исполнить заветные мечты.

"Очень рада, что у нас есть такая возможность с нашим Sputnik совместно с НТВ по всему бывшему Советскому Союзу отыскивать ребят, девушек, маленьких детей, которые талантливы, но которых судьба обделила родителями, семьей. Мы по-настоящему рады и счастливы, что у нас есть возможность дать таким ребятам путевку в жизнь", - отметила в своем видеообращении главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

Молдову в новом сезоне вновь представляет Анастасия Лисовая, которая уже выходила на сцену "Ты супер!" в прошлом году. Тогда же она и получила приглашение выступить снова.

Настя Лисовая прошла в полуфинал "Ты супер!": первые эмоции конкурсантки>>>

"Ты супер!" — российский международный телевизионный музыкальный проект, который проводится телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ.

Талантливым ребятам из стран постсоветского пространства в возрасте от 7 до 18 лет предоставляется возможность продемонстрировать свои вокальные способности профессиональному жюри и миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами. Международное информационное агентства и радио Sputnik.

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