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Королевский театр оперы и балета в Лондоне.

Картина-жертва: Ковент-гарден из-за пандемии продает портрет экс-директора

© Wikipedia / Russ London
Культура
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https://ru.sputnik.md/world_culture/20201005/31919349/kartina-zhertva-kovent-garden-iz-za-pandemii-prodaet-portret-eks-direktora.html

Акция является для Королевской оперы в Лондоне важной частью стратегии по выходу из кризиса, вырученные средства будут потрачены на то, чтобы сделать возможным возвращение на ее сцену величайших мировых артистов.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Остро переживающий кризис из-за пандемии COVID-19 Королевский театр оперы и балета в британской столице выставил на аукцион картину своего бывшего директора - Дэвида Уэбстера, пишет РИА Новости, цитируя заявление главы Ковент-гардена Алекса Бирда. 

"Сейчас, когда мы столкнулись с крупнейшим кризисом в нашей истории, продажа замечательного портрета сэра Дэвида Уэбстера является важной частью нашей стратегии по выходу из кризиса", - сказано в заявлении.

​Полотно кисти одного из самых дорогих современных художников Дэвида Хокни, по предварительным оценкам, стоит 11-18 миллионов фунтов стерлингов (примерно 143-233 миллиона долларов), пишет агентство со ссылкой на информацию аукционного дома. Изображенный на картине Дэвид Уэбстер возглавлял Королевский театр оперы и балета с 1945 по 1970 годы, обеспечив его процветание. Портрет представят на вечерних торгах 22 октября.

"Вырученные средства будут потрачены на то, чтобы сделать возможным возвращение величайших мировых артистов на нашу сцену", - пояснил Бирд.

В марте Королевский театр в Лондоне был вынужден закрыться для посетителей из-за пандемии коронавируса. До конца года все постановки отменены.

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Тема:
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