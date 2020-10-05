Картина-жертва: Ковент-гарден из-за пандемии продает портрет экс-директора

Акция является для Королевской оперы в Лондоне важной частью стратегии по выходу из кризиса, вырученные средства будут потрачены на то, чтобы сделать возможным возвращение на ее сцену величайших мировых артистов.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Остро переживающий кризис из-за пандемии COVID-19 Королевский театр оперы и балета в британской столице выставил на аукцион картину своего бывшего директора - Дэвида Уэбстера, пишет РИА Новости, цитируя заявление главы Ковент-гардена Алекса Бирда.

"Сейчас, когда мы столкнулись с крупнейшим кризисом в нашей истории, продажа замечательного портрета сэра Дэвида Уэбстера является важной частью нашей стратегии по выходу из кризиса", - сказано в заявлении.

Королевская опера в Лондоне продает картину Дэвида Хокниhttps://t.co/9k7DMs5HYA pic.twitter.com/3ZSiIVEWaN — ClassicalMusicNews (@cmnru) October 4, 2020

​Полотно кисти одного из самых дорогих современных художников Дэвида Хокни, по предварительным оценкам, стоит 11-18 миллионов фунтов стерлингов (примерно 143-233 миллиона долларов), пишет агентство со ссылкой на информацию аукционного дома. Изображенный на картине Дэвид Уэбстер возглавлял Королевский театр оперы и балета с 1945 по 1970 годы, обеспечив его процветание. Портрет представят на вечерних торгах 22 октября.

"Вырученные средства будут потрачены на то, чтобы сделать возможным возвращение величайших мировых артистов на нашу сцену", - пояснил Бирд.

В марте Королевский театр в Лондоне был вынужден закрыться для посетителей из-за пандемии коронавируса. До конца года все постановки отменены.

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