Агутину светит Grammy: его альбом выдвинут в пяти номинациях

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Леонид Агутин впервые выдвинут на Grammy: альбом российского автора и исполнителя La Vida Cosmopolita вошел в лонг-лист престижной музыкальной премии, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря артиста Наталию Николенко.

Ранее о номинации сообщил на своей странице в соцсети сам Агутин.

Собеседница агентства добавила, что для артиста это первое выдвижение на столь престижную премию. "Это лонг-лист. 7 декабря будет голосование по шорт-листу, потом уже будет объявлен шорт-лист", - сказала Николенко.

Альбом выдвинут в номинациях "Лучший альбом года" и "Лучший латинский поп-альбом". Композиция Just A Rainy Day, которую Агутин исполнил с Ал Ди Меола, претендует на номинации "Лучший дуэт" и "Лучшая аранжировка". Приз за аранжировку также может получить песня Father is Near you. В номинации "Лучшее видео" представлен клип Funky Cha.

Премия Grammy ежегодно вручается американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Она присуждается в 84 категориях, в различных жанрах и направлениях популярной и классической музыки. Почетным для любого исполнителя считается и сама номинация, и участие в концерте по случаю вручения награды.

Заслуженный артист России Леонид Агутин широко известен молдавской публике. Его концерт в Кишиневе в 2018 году запомнился не только исполнением хитов, которые зрители пели хором, но и новыми композициями.

