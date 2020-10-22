Картину Бэнкси продали на аукционе почти за 10 миллионов долларов

Британский художник бьет рекорды, его очередная работа была продана на торгах произведениями современного искусства Sotheby's в Лондоне всего за 8 минут.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Картина британского художника Бэнкси Show Me The Monet («Покажи мне Моне») "ушла с молотка" на британском аукционе Sotheby’s за 7,6 миллиона фунтов стерлингов (9,8 миллиона долларов). Торги продлились всего восемь минут.

Сообщается, что полотно приобрел некий азиатский инвестор, который пожелал остаться неизвестным.

На картине, написанной в 2005 году, Бэнкси творчески переосмыслил известную картину французского художника-импрессиониста Клода Моне "Японский мостик", изображающую пруд с кувшинками. Однако британец в характерной для себя манере добавил в водоем две тележки из супермаркета и дорожный конус.

Таким образом Бэнкси решил привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды.

#AuctionUpdate⚠️Banksy’s ‘Show me the Monet’, a mischievous twist on Claude Monet’s masterpiece, soars past its estimate to bring £7,551,600 / $9,814,353 after an 8 minute bidding battle.⚠️ pic.twitter.com/OoMtjYYhJB — Sotheby's (@Sothebys) October 21, 2020

​Отметим, что это не самая дорогая картина художника, проданная на аукционе. Таковой можно считать картину «Автономный парламент», где были изображены обезьяны вместо чиновников. В прошлом году Бэнкси продал эту работу за $12 млн.

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