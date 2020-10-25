Тянет на "Оскар": Софи Лорен намерены выдвинуть в число номинантов на кинопремию

После почти десятилетнего перерыва знаменитая актриса снялась в фильме в главной роли. Лента обещает стать значимым культурным событием, да и саму Софи Лорен выдвинут на соискание "Оскара".

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. В интернете опубликован трейлер фильма "Вся жизнь впереди", в главной роли которого снялась Софи Лорен.

Студия Netflix, создатель фильма, уже заявила о том, что собирается выдвинуть кандидатуру 86-летней актрисы на премию "Оскар", сообщает Indiewire.

Режиссером картины выступил сын Софи Лорен и Карло Понти — Эдоардо Понти.

Фильм снят по мотивам одноименного романа Ромена Гари. По сюжету Мадам Рози, которую играет Софи Лорен, зарабатывает на жизнь тем, что воспитывает сирот и детей проституток. Среди них оказывается 12-летний мальчик из Сенегала по имени Момо (Ибрагим Гайс), трудный подросток, промышляющий кражами и продажей наркотиков. Героиня Лорен берет мальчишку под опеку. Поначалу их отношения складываются очень непросто, но начинают постепенно налаживаться, когда подросток узнает, что Рози пережила холокост.

В трейлере к фильму можно услышать песню Дайан Уоррен, которая была написана специально для фильма.

Лента станет первым за последние несколько лет крупным полнометражным художественным фильмом, в котором Софи Лорен играет главную роль. Предыдущей крупной работой актрисы в кино стал фильм "Девять" (2009). После этого она снялась в короткометражке "Человеческий голос" (2014) и надолго замолчала. Многие даже стали поговаривать о завершении карьеры актрисы.

На вопрос Entertainment Weekly о том, почему она так долго не снималась, Лорен ответила:

"Так получилось. Мне хотелось поработать над каким-нибудь интересным и сложным проектом, но таких не было на горизонте. Когда выбираешь кино, в котором можешь сыграть наилучшим образом, ты себя спасаешь в каком-то смысле, потому что вкладываешь в работу часть себя и получается правдиво. Люди любят откровенность".

Премьера запланирована на 13 ноября 2020 года. Она пройдёт на канале Netflix, фильм также выйдет в ограниченный прокат в кинотеатрах.

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