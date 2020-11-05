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Выступление группы Юрай Хип.

Умер экс-лидер Uriah Heep Кен Хенсли

© Sputnik / А. Козьмин
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20201105/32350897/umer-eks-lider-uriah-heep-ken-hensley.html

Легенда рока останется в памяти и как автор или соавтор большинства песен культовой группы до ухода из нее в 1980 году.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Британский музыкант и бывший лидер хард-рок-группы Uriah Heep Кен Хенсли скончался в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни. Об этом сообщил в Facebook его брат Тревор.

"Я пишу это с тяжелым сердцем, чтобы вы знали, мой брат Кен Хенсли мирно скончался вечером в среду. Его прекрасная жена Моника была рядом с ним и утешала Кена в последние несколько минут. Мы все разбиты этой трагической и неожиданной утратой, поэтому просим вас дать нам немного времени, чтобы принять это", – написал Тревор Хенсли.

Он сообщил, что рок-музыканта кремируют на частной церемонии в Испании, поэтому публичных похорон не будет.

Кен Хенсли родился 24 августа 1945 года в Пламстеде (юго-восток Лондона). Музыкант впервые получил известность в 1960-х годах как участник группы The Gods.

В начале 1970-х он присоединился к гитаристу Мику Боксу и вокалисту Дэвиду Байрону, начинавшие с Spice. Позже лондонцы изменили это название на знаменитое Uriah Heep.

Хенсли написал или был соавтором большинства песен Uriah Heep до его ухода из нее в 1980 году, в том числе такие хиты, как "Easy livin", "Stealin", "Lady in black" и "Free me".

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