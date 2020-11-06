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Михаил Жванецкий.

Умер сатирик Михаил Жванецкий

© Sputnik / Евгения Новоженина
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20201106/32355547/umer-satirik-mikhail-zhvanetskiy.html

Сообщившая печальную новость в своем Инстаграм Алла Пугачева, назвала произошедшее "невосполнимой утратой".

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Певица Алла Пугачева сообщила о смерти сатирика Михаила Жванецкого, назвав это невосполнимой утратой.

"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", - написала Пугачева в Instagram в посте с фотографией Жванецкого.

Жванецкому было 86 лет. В начале октября он объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Кроме того, он жаловался на плохое самочувствие.

Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель собственных литературных произведений Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Окончил Одесский институт инженеров морского флота, работал в Одесском порту механиком по кранам.

Михаил Жванецкий дал единственный концерт в Кишиневе
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Михаил Жванецкий дал единственный концерт в Кишиневе

В студенческие годы начал выступать в самодеятельности с миниатюрами, которые сам писал. В 1963 году его произведения включил в репертуар Ленинградского театра миниатюр Аркадий Райкин, а через некоторое время он пригласил Жванецкого на должность заведующего литературной частью.

За время работы в театре Жванецкий написал около 300 миниатюр и монологов для дуэта Романа Карцева и Виктора Ильченко, которые принесли ему всесоюзную известность. Выступал писатель и самостоятельно, работал в Одесской филармонии и московском театре "Эрмитаж". В 1988 году он создал Московский театр миниатюр.

Жванецкий — автор более чем десятка книг, лауреат многих премий. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.

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