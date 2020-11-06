Одесса в шоке после известия о смерти Михаила Жванецкого

Родной город великого писателя-сатирика скорбит, как и все, для кого Жванецкий стал классиком при жизни.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Корреспондент Sputnik Moldova связался по телефону с Одесским литературным музеем, сотрудник которого выразил общее настроение в связи с печальным известием.

"Мы узнали об уходе Михаила Михайловича несколько часов назад. Все шокированы этой новостью. Жванецкий был нередким гостем в нашем музее, последний раз мы имели честь лично общаться с писателем в прошлом году в время вручения Одесской международной литературной премии имени Исаака Бабеля. Пока не знаем, как какие именно мероприятия памяти Михаила Жванецкого организует наш музей, пока мы просто скорбим вместе со всей Одессой"...

Как известно, Михаил Михайлович, живя в Москве, непременно несколько раз в год приезжал в родной город.

Мэр Одессы Геннадий Труханов выразив глубокие соболезнования его родным и близким Михаила Жванецкого, а также одесситам. "Вечная память нашей легенде", - написал Труханов на своей странице в Фейсбуке.

Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих литературных произведений, народный артист России Михаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе в семье врачей.

Здесь же в 1956 году окончил институт инженеров морского флота (ныне Одесский национальный морской университет по специальности "Инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов". В студенческие годы он участвовал в самодеятельности, где начал писать миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял. С 1956 года работал в Одесском морском торговом порту сменным механиком, затем инженером по подъемно-транспортным механизмам на одесском заводе "Продмаш». В 1960 году перешел на работу в Центральное проектно-конструкторское бюро. В 1963 году во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр Жванецкий познакомился с Аркадием Райкиным, в сотрудничестве с которым создал легендарные миниатюры "Авас", "Дефицит", "Век техники".

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