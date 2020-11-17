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Поминальная свеча.

В Москве простились с Арменом Джигарханяном

© Sputnik / Владимир Астапкович
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20201117/32531857/v-moskow-prostilis-s-armenom-dzhigarkhanyanom.html

На церемонии, прошедшей в Московском драматическом театре, присутствовали коллеги, друзья, родные и поклонники творчества артиста.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Панихида по народному артисту СССР Армену Джигарханяну была проведена во вторник в Московском драматическом театре, основателем и  художественным руководителем которого был артист.

Памяти Армена Джигарханяна
© Video : Youtube / RT на русском
Видео - Прощайте, Маэстро: вспоминая Армена Джигарханяна

Церемония должна была начаться в полдень, но уже 11:30 всех желающих проститься с артистом начали пускать в фойе театра. При входе разместили портрет актера в окружении венков от друзей и коллег. Гроб был установлен на сцене, рядом разместили почетный караул. 

Панихида продлилась до 14:00, гроб с телом артиста проводили по традиции аплодисментами.

Похоронят Джигарханяна на Ваганьковском кладбище, рядом с дочерью.

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