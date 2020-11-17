Не стало театрального режиссера Романа Виктюка

Известный мастер сцены, художественный руководитель театра, который носит его имя, скончался на 85-м году жизни.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Режиссер, народный артист России Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщила помощник художественного руководителя театра Людмила Исакович.

О причинах пока не сообщается. Накануне своего дня рождения, 27 октября, артист был госпитализирован с коронавирусом. После того как состояние режиссера ухудшилось, его перевели в реанимацию.

На сообщение о кончине Романа Виктюка на своей странице в Facebook отреагировал друг режиссера, артист Ефим Шифрин. "Пусто как... Невыносимо", - написал он.

Память Романа Виктюка могут увековечить в Москве, скорее всего, будет много обращений от театрального сообщества и общественности, рассказал агентству глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Потрясающий, уникальный мастер тонкий, имеет своего зрителя. Любим за рубежом, коллектив его обожал. Очень талантливый человек", - сказал Герасимов.

"Сегодня, 17 ноября 2020 года, на 85-м году от нас ушел наш Мастер – великий, непревзойденный режиссер, учитель, гений, глыба, волшебник, который, казалось бы, должен быть вечно. Потому что он из других галактик, из других миров, откуда приходят те, кто несут в мир только Свет, Любовь, Творчество, Смыслы. Потому что он наше всё", - так об уходе артиста написала в Instagram труппа его театра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Театр Романа Виктюка (@teatrviktuka)

"Сегодня спектакль "Танго" состоится. В его честь и его память. Потому что для Романа Григорьевича не было ничего важнее его театра, Театра вообще...", - сообщили артисты.

Место и время прощания с Романом Виктюком будет объявлено позже.

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