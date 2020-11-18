Карантец, ковидло и гречкохайп: как пандемия повлияла на появление новых слов

Лингвисты из Уральского федерального университета России совместно со своими коллегами из Финляндии, Швеции и Испании провели исследование, чтобы выявить новые слова, которые возникли во время пандемии COVID-19.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Благодаря пандемии масса новых слов обогатила не только русский язык, подобная тенденция затронула практически все языки мира. Источник их появления, как правило, - соцсети. В условиях самоизоляции и большого потока новой информации у людей появилось очень много времени и возможностей осмыслить появившиеся новые реалии и подобрать для них новые слова.

Что касается русского языка, лексикон его обогатился такими словами, как коронавирье, карантец, ковидло – так люди называют сам вирус и обстановку, сложившуюся в условиях пандемии.

А еще - макароновирус и гречкохайп (нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки), маскобесье, вируспруденция, карантэ (умение владеть собой в самоизоляции), расхламинго (популярное домашнее занятие, связанное с уборкой в доме во время вынужденного карантинного безделья).

Также из-за пандемии появились и названия для людей, основанные на их отношении к вирусу: коронапофигисты, ковигисты, голомордые, а также карантье - владельцы собаки, сдающие ее в аренду для прогулок.

Как пояснила профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Ирина Вепрева, массовое появление новых слов - проявление присущего русской лингвокультуре словоцентризма.

"Языковая игра является одним из способов адаптации к психологически трудному периоду в жизни общества. Велик пласт окказиональной лексики, иронически передающей состояние общества", - подчеркнула она.

Лингвисты из Финляндии также пополнили словари. Финский язык пандемия обогатила десятками слов с первой частью "korona": koronavelka (государственный заем для покрытия расходов, вызванных пандемией), koronatuki (господдержка для фирм и организаций), koronakuri (коронная дисциплина), koronalinko (человек или место, эффективно распространяющие вирус вокруг себя, "суперзаражатель"), koronapakolainen (человек, сбежавший в провинцию, чтобы избежать заражения).

В Швеции также фиксируют массовое появление "корона-слов", к примеру, появились такие слова, как coronasjuk или coronadrabbad (больной/пораженный ковидом/короной), coronaavstånd (расстояние при общении в период короны, социальная дистанция), coronaoffer (жертва короны), coronatider ("времена короны"), folkhälsonationalism (коронапатриотизм), coronahälsning (приветствие на расстоянии без пожатия руки).

Новая лексика появилась и в испанском языке. Профессор Гранадского университета Рафаэль Гусман Тирадоа, говоря о появлении большого количества неологизмов, поясняет:

"Некоторые возникали как мемы, другие - из-за отсутствия термина, который мог бы описать ситуацию или чувство соответствующим образом".

В результате в испанском появились такие слова, coronials (корониалы - поколение, которое рождается во время карантина), ироническое al confinamiento (конфиттинг - увеличение веса при отсутствии физических упражнений и наличии лишних калорий) и balconazis (балконацци - люди, оскорбляющие со своих балконов тех, кто ходит по улице).

Появился также термин infodemia – неконтролируемый поток информации, как правило, не всегда достоверной.

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