Умер британский актер, сыгравший Дарта Вейдера

​Дэвид Проуз до актерской карьеры был бодибилдером, тяжелоатлетом. До зведной роли он играл в телесериалах.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Британский актер Дэвид Проуз — Дарт Вейдер в классической трилогии "Звездных войн" — умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщается в соцсетях.

Darth Vader actor David Prowse has passed away at the age of 85 pic.twitter.com/G7a2UJI9ts — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) November 29, 2020

​Проуз до актерской карьеры был бодибилдером, тяжелоатлетом. Позже он стал популярным благодаря ролям в телесериалах. Известно, что Проуз был только "лицом" киношного злодея. Озвучивал персонаж американец Джеймс Эрл Джонс. Проузу это не доверили, так как его акцент сочли не очень подходящим для роли грозного злодея.



