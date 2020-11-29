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Умер британский актер, сыгравший Дарта Вейдера

© AFP 2020 / Thierry Zoccolan
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20201129/32685276/Umer-britanskiy-akter-sygravshiy-Darta-Veydera.html

​Дэвид Проуз до актерской карьеры был бодибилдером, тяжелоатлетом. До зведной роли он играл в телесериалах.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Британский актер Дэвид Проуз — Дарт Вейдер в классической трилогии "Звездных войн" — умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщается в соцсетях.

​Проуз до актерской карьеры был бодибилдером, тяжелоатлетом. Позже он стал популярным  благодаря ролям в телесериалах. Известно, что Проуз был только "лицом" киношного злодея. Озвучивал персонаж американец Джеймс Эрл Джонс. Проузу это не доверили, так как его акцент сочли не очень подходящим для роли грозного злодея.




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