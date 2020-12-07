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Родина-мать зовет!

Министр культуры РФ рассказала об уникальной реставрации монумента "Родина-мать зовет!"

© Sputnik
Культура
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Тема:
Наследники великой Победы (478)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20201207/32796185/ministr-kultury-russia-rasskazala-ob-unikalnoy-restavratsii-monumenta-rodina-mat-zovet.html

На встрече, проведенной президентом России Владимиром Путиным с министром культуры Ольгой Любимовой обсуждалась проблема сохранения объектов культурного наследия.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Во время встречи, прошедшей в понедельник, министр культуры рассказала о проведении уникальной в своем роде реставрации монумента "Родина-мать зовет!", при которой на памятнике было устранено 11 километров трещин.

Любимова также упомянула о том, что реставрация памятника стала одним из важнейших мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы, сообщает РИА Новости.

"В Волгограде (отреставрировали монумент) "Родина-мать зовет!" – одно из важнейших (мероприятий) к 75-летию Победы: 11 километров трещин было на памятнике, 117 тросов, из которых 99 уже поржавевших. В 1965 году (статуя) была сдана впопыхах, и реставрация, которая была проведена сейчас, по бетону, очень редкая, конечно", - рассказала Любимова.

Специалисты приступили к реставрации монумента в мае 2019 года, для этого из федерального бюджета было выделено около 670 миллионов рублей.

Открытие отреставрированного памятника в Волгограде состоялось в июне 2020 года. Изначально оно было запланировано на конец апреля, но ограничения, введенные в связи с пандемией, вынудили перенести мероприятие.

«Родина-мать» преобразится
© Ruptly
"Родина-мать" совсем скоро преобразится - видео

Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" – уникальное сооружение, его общая протяженность от подножья до вершины составляет 820 метров. Композиционным центром ансамбля является скульптура "Родина-мать зовет!".

Монумент изображает женщину, держащую в руке меч. Высота монумента - 85 метров с мечом, Длина меча - 33 метра, его вес - 14 тонн. Весь монумент весит 8 тысяч тонн. Уникальность скульптуры заключается в том, что в своем основании фигура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.

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Тема:
Наследники великой Победы (478)

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