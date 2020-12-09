Два дня, 750 тысяч просмотров: новый клип группировки "Ленинград" — видео

Видео, снятое в формате короткометражного фильма, рассказывает о скандале после после церемонии вручения премии "Сильная женщина".

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Новый клип Сергея Шнурова и группы "Ленинград" на песню "Миг" за два дня набрал более 750 тысяч просмотров, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.

Клип на песню "Миг", снятый в формате короткометражного фильма.

Он рассказывает о вечеринке после церемонии вручения премии "Сильная женщина".

Светское событие закончилась скандалом. Две респектабельные дамы вступили в борьбу за внимание понравившегося им мужчины.

Роли исполнили Дарья Трегубова, Ольга Голдис, Тарас Цимбалюк и Виктория Варлей.

Клип появился на канале "Ленинграда" 7 декабря.

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