Скончался актер театра и кино Валентин Гафт

Ушел из жизни известный и любимый зрителями актер, его дебют в кино состоялся в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте".

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. На 86-м году жизни умер актер Валентин Гафт. Об этом РИА Новости сообщила супруга артиста Ольга Остроумова.

Позже ее подтвердил театр "Современник", где артист служил с 1969 года.

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Летом 2019 года Валентин Гафт перенес инсульт.

Кончина артиста стала большой утратой для российской культуры, - отметил президент России Владимир Путин.

Коллеги Валентина Гафта отметили, что он был строг и требователен к себе.

Актер и сценарист Александр Адабашьян: "Валентин Гафт из той категории актеров, которых уже не делают, человек был уникальный, штучный, очень жалко".

Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин: "Это был блестящий мастер, каждая его роль была шедевр. У Валентина Иосифовича было множество талантов. Он читал прекрасные стихи, эпиграммы, у него была очень твердая гражданская позиция высокого уровня. Его работа над ролью - это урок для многих поколений актеров. На репетиции он всегда мучил себя, мучил всех, как казалось, он скрупулезно выяснял каждую мелочь, каждую деталь образа, над которым работал. Это урок, серьезный урок для всех".

Режиссер Никита Михалков: "Я никогда не понимал, как живя в мире богемы, актерской среды, длинных гастролей, закулисных интриг, сложных отношений, в течение долгой жизни можно сохранять такую невероятную чистоту, наивность, великое дарование человека – во всех смыслах этого слова. Как можно при такой быстроте ума, беспощадном остром языке и бескомпромиссности не охладеть душой, не стать всезнающим циником, не потерять искреннего, открытого и даже беззащитного взгляда на жизнь и на людей, притом все это я выношу за скобки грандиозного актерского таланта".

Актриса Светлана Немоляева: "Для меня он выдающаяся личность. Не только потому, что он в одном лице и актёр, и поэт, но просто как умнейший человек и оригинальнейший... Он был очень интересным, очень незаурядной личностью. Общение с ним всегда было каким-то событием. У меня было много встреч на телевидении, и он поражал меня тем, что плохо себя чувствовал, еле двигаясь, в кресле приезжал... Вот это чувство солидарности, товарищества меня просто потрясало до глубины души".

Прощание с артистом состоится во вторник, 15 декабря, в "Современнике", похоронен он будет на Троекуровском кладбище, информирует агентство.

Валентин Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, "Ленкоме", а с 1969 года выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.

Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься. Среди его популярных работ – роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение" и многие другие.

Последнюю свою роль Валентин Гафт сыграл в спектакле "Пусть существует пространство", премьера которого состоялась в начале сезона 2017–2018. Идея этой поистине исповедальной работы принадлежит Валентину Иосифовичу и Саиду Багову, они также авторы пьесы и исполнители.

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