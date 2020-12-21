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Писатель и сценарист Александр Курляндский.

Не стало одного из отцов-создателей "Ну, погоди!": Путин выразил соболезнования

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Культура
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https://ru.sputnik.md/world_culture/20201221/32978779/ne-stalo-odnogo-iz-ottsov-sozdateley-nu-pogodi-putin-vyrazil-soboleznovaniya.html

Ушел из жизни один из классиков советской и российской мультипликации, работы которого полюбились миллионам.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Александра Курляндского, отметив щедрый и самобытный талант писателя и сценариста, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Один из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александр Курляндский скончался в понедельник на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

"Александр Курляндский был человеком большого, яркого дарования, замечательным писателем и сценаристом, выдающимся представителем отечественной школы кинематографии. Работы Александра Ефимовича стали настоящей классикой мультипликации, снискали ему поистине всенародное признание и искреннюю любовь зрителей всех поколений", — говорится в телеграмме.

Путин добавил, что память об Александре Курляндском навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, многочисленных почитателей его щедрого и самобытного таланта.

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