Видео: все киноновинки 2021 года от Warner Bros. – в одном проморолике

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Warner Bros. выложила на своем YouTube-канале ролик с кадрами из 17 фильмов кинокомпании, премьеры которых ожидаются в 2021 году.

В числе громких грядущих новинок: "Дюна" Дени Вильнева, "Отряд самоубийц: Миссия навылет" Джеймса Ганна, "Матрица 4" Ланы Вачовски, "Мужские слезы" Клинта Иствуда, а также "Том и Джерри", "Годзилла против Конга" и другие проекты.

Все эти картины выйдут в США одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max. Эта временная мера (на 2021 год) не будет иметь отношения к более поздним премьерам.

Уже известно, что премьера "Годзиллы против Конга" запланирована в России на 20 мая, "Отряд самоубийц" ожидается 5 августа, "Дюна" может выйти 30 сентября, а "Матрица 4" 23 декабря.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova