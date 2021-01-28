Не стало Василия Ланового

Главный офицер советского кино, любимец зрителей Василий Лановой скончался в Москве на 88-м году жизни.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Легендарный советский и российский артист театра и кино Василий Лановой ушел из жизни в возрасте 87 лет. В начале января актер вместе с супругой Ириной Купченко был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

В четверг во второй половине дня стало известно, что состояние здоровья народного артиста СССР ухудшилось, его перевели в реанимацию.

Все это время супруга находилась рядом с ним в больнице.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Его родители переехали в столицу в 1931 году из деревни Стримба Одесской области, спасаясь от голода. В 1941 году война застала 7-летнего Васю и его 4-летнюю сестру Валю на Украине, где они летом гостили у бабушки и дедушки. В Москву дети вернулись только после освобождения Украины.

Артистическая карьера юного Ланового началась в 1948 году в драмкружке Дом культуры завода имени Лихачева, где он дебютировал в постановке по повести Льва Кассиля "Дорогие мои мальчишки". Школу окончил с золотой медалью и поначалу поступил на факультет журналистики МГУ, но, проучившись полгода, сменил вуз - с первой попытки будущего актера приняли в Щукинское училище.

После окончания училища в 1957 году актер был принят в труппу прославленного Театра имени Вахтангова, где и прослужил до конца жизни, играя ведущие роли в знаменитых вахтанговских спектаклях "Принцесса Турандот", "Каменный гость", "Антоний и Клеопатра", "Мария Тюдор", "Князь Андрей" и других.

Всесоюзная слава пришла к актеру в 1956 году сразу после выхода на экраны фильма Владимира Наумова и Александра Алова "Павел Корчагин" по роману Николая Островского "Как закалялась сталь", где он сыграл главную роль.

После роли Корчагина карьера Ланового развивалась стремительно. В фильме Александра Птушко "Алые паруса" (1961) актер сыграл капитана Грэя, где его партнершей стала Анастасия Вертинская, сыгравшая Ассоль. "Когда я шел на пробы, я был уверен, что сыграю Грэя — это моя роль. Получился прекрасный фильм о верности мечте!" — признавался Лановой.

© Sputnik В роли Ассоль - Анастасия Вертинская, в роли Грея - Василий Лановой

В оскароносном фильме Сергея Бондарчука "Война и Мир" Лановой мечтал сыграть князя Андрея, но Бондарчук видел в нем красавца и повесу Анатоля Курагина. "Начались съемки, но я все же донимал режиссера: "Сергей Федорович, дайте попробоваться на князя Андрея, я его вижу и слышу!". Через три дня звонит Бондарчук: "Никаких Андреев, будешь играть Курагина". У меня взыграло: "Тогда, - говорю, - никаких Курагиных!". И повесил трубку", — рассказывал в интервью Лановой.

© Sputnik / В. Уваров Артист Василий Лановой в роли Анатоля Курагина. На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир"

Бондарчуку все-таки удалось уговорить актера, но Лановой поставил режиссеру условие, чтобы он вернул в сценарий сцену, когда Анатолю отрезают ногу в лазарете под Бородиным. "После колебаний он пообещал, и этот эпизод стал одним из лучших в роли", — вспоминал актер.

Так же как в истории с Курагиным, Лановой изначально отказался играть Вронского в фильме Александра Зархи "Анна Каренина" (1967). Во-первых, в сценарии персонаж Толстого показался ему плоским, и во-вторых, на роль Карениной была утверждена его бывшая жена актриса Татьяна Самойлова, но Зархи, в конце концов, уговорил Ланового.

© Sputnik / Oleg Makarov Актриса Татьяна Самойлова в роли Анны Карениной и Василий Лановой в роли Вронского в фильме "Анна Каренина"

В 1968 году картина должна была участвовать в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, но из-за студенческих волнений премьера во Франции не состоялась.

Пожалуй, одна из самых любимых зрителем ролей Ланового в кино - Ивана Варравы в ленте "Офицеры".

Снять фильм о советских офицерах в 1971 году предложил министр обороны СССР Андрей Гречко, которому принадлежала крылатая фраза из картины "Есть такая профессия – Родину защищать ". "Офицеров" снимал режиссер-дебютант Владимир Роговой.

Фильм стал самым кассовым в советском прокате 1971 года. Картину посмотрело более 20 миллионов человек. Благородный и романтичный офицер Варавва стал для советских мальчишек образцом для подражания на долгие годы. В 2013 году в Москве на Фрунзенской набережной был открыт памятник "Офицеры" - скульптурная группа героев фильма – Ивана Вараввы и семьи Трофимовых.

Помимо съемок в кино, работы в театре и со студентами, Лановой также занимался общественно-политической деятельностью. В частности, актер, переживший войну, был сопредседателем центрального штаба гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

© Sputnik / Alexei Druzhinin Президент Российской Федерации Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии "Бессмертный полк" в центре Москвы

За свою деятельность Лановой был награжден множеством государственных наград: он лауреат Ленинской премии, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, кавалер ордена Дружбы народов, лауреат театральных премий "Хрустальная Турандот", "Золотая маска". В декабре 2020 года Лановому было присвоено звание "Почетный гражданин города Москвы".

Василия Ланового хорошо помнит и молдавский зритель. Актер не раз посещал Кишинев, бывал в Доме-музее Пушкина и читал в зале филармонии пушкинскую "Метель" под музыкальную иллюстрацию Георгия Свиридова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Театр имени Евгения Вахтангова (@vakhtangov_theatre)

Память народного артиста СССР Василия Ланового увековечат в Москве памятной табличкой, возможно, памятником. Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

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