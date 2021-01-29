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Народный артист СССР Василий Лановой

Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным Василия Ланового

© Sputnik / Александр Натрускин
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20210129/33420750/putin-napravil-telegrammu-s-soboleznovaniyami-rodnym-vasiliya-lanovogo.html

Народный артист СССР Василий Лановой скончался в четверг, 28 января, в возрасте 87 лет. Ранее его госпитализировали с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким актера Василия Ланового. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Народный артист СССР Лановой скончался в четверг в возрасте 87 лет.

Актер Василий Лановой
© Sputnik / Kirill Kallinikov
Не стало Василия Ланового
В начале января вместе с супругой Ириной Купченко актера госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.

Поздравляя 16 января Ланового с днем рождения, Путин отмечал, что актер посвятил свою жизнь служению искусству и завоевал поистине всенародную славу. По мнению российского президента, многогранное творчество Ланового, его деятельное участие в общественных, просветительских, благотворительных проектах, личный вклад в сохранение патриотических традиций и воспитание молодежи достойны глубочайшего уважения.

Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в Театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности, "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

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