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Мэрцишор. Архивное фото

Посольство Молдовы в России объявило конкурс "Мэрцишор 2021"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20210209/33552622/posolstvo-moldovy-v-russia-obyavilo-konkurs-martsishor-2021.html

Мероприятие призвано стать вкладом в продвижение молдавской культуры и имиджа республики за рубежом.

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Посольство Молдовы в Российской Федерации пригласило действующие в Москве и регионах России организации молдавских диаспор к участию в конкурсе "Мэрцишор 2021".

Условия конкурса таковы. Дети и подростки из диаспор молдавских соотечественников проведут мастер-классы по созданию мэрцишоров для детей всех национальностей, проживающих на территории Российской Федерации. Лучшие из таких совместных работ будут отмечены призами.

"Мы хотим с наступлением весны создать в различных регионах России маленькие "уголки Молдовы" и ее традиций. Пусть мэрцишор как символ возрождения природы и надежды станет еще и вкладом в продвижение молдавской культуры и имиджа республики за рубежом", – говорится на странице посольства Молдовы в России в социальной сети.

Кроме того, праздник весны и посвященный ему конкурс также поможет молодому поколению из молдавских диаспор в России поддержать эмоциональную связь с родиной.

Масленица в Тирасполе.
© Sputnik / Irina Leahova
Масленица и Мэрцишор: гармоничное сплетение в одном пространстве

Видео с проведением мастер-класса необходимо отправить в посольство Молдовы в Москве. После этого специальное жюри выберет лучшую работу, которая впоследствии будет украшать Протокольный зал дипломатический миссии РМ в Российской Федерации.

Конкурс пройдет с 11 февраля по 14 марта. Победитель, которого ждет главный приз, будет объявлен 15 марта.

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Теги:
Посольство Молдовы в России, мэрцишор


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