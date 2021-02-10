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Статуя Оскар, фото из архива

Фильмы из России и Румынии попали в шорт-лист премии "Оскар"

© AFP 2020 / GABRIEL BOUYS
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20210210/33568758/filmy-iz-russia-i-romania-popali-v-short-list-premii-oskar.html

Американская киноакадемия опубликовала шорт-листы претендентов на получение "Оскара". За премию в номинациях "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший документальный фильм" могут побороться российские и румынские ленты.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Стали известны названия фильмов, включенных в списки кандидатов в номинанты на премию "Оскар". Среди них – картины, снятые российскими и румынскими режиссерами.

Политкорректный Оскар
The Associated Press
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Американская киноакадемия включила в шорт-листы претендентов на "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". Здесь за престижную премию может побороться фильм российского режиссера Виктора Косаковского "Гунда" – картина, описывающая жизнь животных на норвежской ферме. Фильм посвящен красоте животного мира и проповедует вегетарианство. Одним из исполнительных продюсеров выступил недавний лауреат "Оскара" популярный голливудский актер Хоакин Феникс – известный экоактивист и защитник прав животных.

Также в короткий список в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" вошла драма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", повествующая о разгоне мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Картина была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и нескольких международных наград.

Это уже третий фильм Кончаловского, который выдвигается на премию "Оскар". В 2016-м в шорт-лист награждения попала его лента "Рай", в 2002-м – "Дом дураков". 

В обе упомянутые номинации также включен фильм румынского режиссера Александра Нанэу "Коллектив". Это документальное расследование пожара, произошедшего в бухарестском клубе Colectiv в октябре 2015 года. В центре сюжета – группа журналистов-расследователей румынской газеты в их нелегком путешествии по раскрытию фактов мошенничества, коррупции и недобросовестного управления в сфере общественного здравоохранения. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале. Он получил признание критиков и был высоко оценен Национальным обществом кинокритиков (National Society of Film Critics). 

Номинантов на премию "Оскар" объявят 15 марта. 93-я церемония награждения пройдет 25 апреля 2021 года.

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