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Актер Андрей Мягков

Умер актер Андрей Мягков

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20210218/33678820/umer-akter-andrey-myagkov.html

В Москве пресс-служба МХТ имени Чехова сообщила о кончине советского и российского актера Андрея Мягкова.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Народный артист РСФСР, актер театра и кино Андрей Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни, сообщили в пресс-службе Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.

"Замечательный актер Андрей Васильевич Мягков скончался сегодня", – сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что дата и место прощания и похорон станут известны позднее, сообщили РИА Новости.

Актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде.
Большая популярность пришла к актеру после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" в 1975 году. Мягков запомнился зрителям и ролью Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).

Среди последних работ актера в кино — роль царя в "Сказе про Федота-Стрельца" (2001 год) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах "32 декабря" и другие. Он сыграл и в фильме "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова, а также в сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.

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